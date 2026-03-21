Junta destina 5,5 millones a mejorar eficiencia energética con la reforma de IES Nuestra Señora de la Victoria de Málaga

La Junta destina 5,5 millones de euros a mejorar la eficiencia energética con la reforma integral del IES Nuestra Señora de la Victoria de Málaga - JUNTA

MÁLAGA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía destinará 5,5 millones de euros a mejorar la eficiencia energética con la reforma integral del Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Nuestra Señora de la Victoria de Málaga.

Así, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha aprobado un nuevo programa para mejorar la eficiencia energética en centros educativos que supondrá la ejecución de 17 actuaciones, entre las que se encuentra la de Málaga, con una inversión de más de 32 millones de euros.

Estas obras, que llevará a cabo la Agencia Pública Andaluza de Educación, tienen como objetivo principal renovar los edificios docentes para mejorar su eficiencia energética y reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 30 por ciento.

Para ello, según ha indicado la Junta en un comunicado, se ejecutarán intervenciones dirigidas tanto a optimizar el comportamiento energético de los edificios a través del tratamiento de envolventes --cubiertas, fachadas y carpinterías exteriores--, como a la producción de energía renovable en los centros con la implantación de instalaciones de generación de energía solar.

Además, se tratarán aspectos como los sistemas de climatización, la actualización de instalaciones eléctricas o la adecuación de los espacios exteriores y las condiciones de accesibilidad, entre otras.

Las actuaciones programadas beneficiarán a 17 centros de 15 municipios diferentes en todas las provincias de Andalucía, atendiendo prioritariamente a los centros escolares con mayor necesidad de reducción de consumos energéticos o con necesidades de mejoras en su envolvente.

En Almería se actuará en los Institutos de Educación Secundaria Martín García Ramos de Albox y El Palmeral de Vera así como en la Residencia Escolar Madre de la Luz de Almería; en Cádiz, las obras beneficiarán a los institutos Mar de Poniente de La Línea, Antonio de la Torre de El Puerto de Santa María y al Saladillo de Algeciras. En Málaga las obras tendrán lugar en el IES Nuestra Señora de la Victoria y contarán con un presupuesto de 5,5 millones de euros.

Estas obras se enmarcan dentro del Programa de Andalucía Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) 2021-27, concretamente en la prioridad 'Transición Verde'. Durante su ejecución se seguirá el principio del DNSH (Do No Significant Harm), es decir, se deberá justificar el no causar un daño significativo al medioambiente.

Además, se emitirán certificados energéticos antes y después de las actuaciones para acreditar que se ha mejorado la eficiencia energética y se ha reducido la emisión de gases de efecto invernadero.