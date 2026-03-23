La Junta destina 5,5 millones a la reforma integral del IES Nuestra Señora de la Victoria en Málaga

Archivo - Varios niños en las mesas del colegio realizan ejercicios. Imagen de archivo. - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha aprobado un programa para mejorar la eficiencia energética en centros educativos que supondrá la ejecución de 17 actuaciones con una inversión de más de 32 millones de euros. Dentro de este plan, se ha aprobado una reforma integral del IES Nuestra Señora de la Victoria (Martiricos) en Málaga, para la que se destinarán 5,5 millones de euros.

Este proyecto, que llevará a cabo la Agencia Pública Andaluza de Educación, tiene como objetivo renovar los edificios docentes para mejorar su eficiencia energética y reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 30%, contribuyendo así a los objetivos de la Transición Verde dentro del Programa de Andalucía Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) 2021-2027. El delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación, Miguel Briones, ha dado a conocer los detalles de las actuaciones que se llevarán a cabo en una nota.

Las obras incluirán intervenciones dirigidas tanto a optimizar el comportamiento energético del edificio a través del tratamiento de envolventes (cubiertas, fachadas y carpinterías exteriores), como a la producción de energía renovable con la implantación de instalaciones de generación de energía solar. Además, se tratarán aspectos como el sistema de climatización, la actualización de la instalación eléctrica o la adecuación de los espacios exteriores y las condiciones de accesibilidad, entre otras.

El proyecto tiene también un enfoque integral, ya que incluirá mejoras en la eficiencia energética del edificio, que se verán reflejadas mediante la emisión de certificados energéticos antes y después de la intervención. Esta medida permitirá acreditar las mejoras alcanzadas en términos de eficiencia y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Durante su ejecución se seguirá el principio del 'Do No Significant Harm' (DNSH), es decir, se deberá justificar el no causar un daño significativo al medioambiente.

Briones ha subrayado que esta reforma se enmarca en un proceso de renovación que ya ha comenzado a ejecutarse en el centro. Hasta la fecha, se han invertido más de 157.000 euros en diversas actuaciones, entre las que destacan la eliminación de barreras arquitectónicas, consistente en la sustitución de un ascensor, y la renovación de la cubierta afectada por los daños ocasionados por la Dana en 2024. Ambos trabajos ya han sido completados.

Además, este centro ha recibido en el marco del Plan Mejora tu Centro distintas partidas económicas para continuar con la mejora de sus instalaciones, destacando los 33.568,32 euros asignados este año para mejorar el 'confort' climático y 45.266 euros entre este curso y el pasado para obras de menor envergadura.

Por otro lado, el titular de Educación ha anunciado el inicio de las obras para la instalación de una escalera de incendios, registrada en el Programa Extraordinario de Inversiones y Necesidades Sobrevenidas y de Escolarización para 2026. La obra cuenta con un presupuesto de 168.000 euros y actualmente se encentra en fase de ejecución.

Briones ha recordado que aunque la competencia en la conservación y mantenimiento de los colegios recae sobre los Ayuntamientos, la Junta de Andalucía incluyó esta actuación en su Plan de Infraestructuras antes de que la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista), delimitara las competencias de las administraciones relativas a este tipo de infraestructuras. Por este motivo, la Junta ha mantenido su compromiso con la programación de esta intervención en el citado plan para 2026, dotándola de presupuesto para su ejecución actual.