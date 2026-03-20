La Junta destina 6,3 millones a la ampliación del IES Blas Infante de Ogíjares (Granada)

La consejera María del Carmen Castillo ha presentado este viernes el proyecto de esta actuación que permitirá crear 240 nuevos puestos escolares de ESO y Bachillerato y retirar cuatro aulas prefabricadas del centro escolar. - ESTHER LOBATO / EUROPA PRESS

OGÍJARES (GRANADA), 20 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional va a invertir 6,3 millones de euros en las obras de ampliación del Instituto de Educación Secundaria Blas Infante de Ogíjares (Granada).

La consejera María del Carmen Castillo ha presentado este viernes el proyecto de esta actuación que permitirá crear 240 nuevos puestos escolares de ESO y Bachillerato y retirar cuatro aulas prefabricadas del centro escolar.

En su intervención, Castillo ha resaltado que esta obra responde a una "demanda histórica de la comunidad educativa de Ogíjares" y reafirma el compromiso de la Junta con dar respuesta a las necesidades de escolarización del municipio. En este sentido, ha informado de que desde 2019 se han concluido siete actuaciones en centros educativos públicos de Ogíjares por un montante superior a cinco millones de euros.

Además, la titular de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha explicado que el centro contará con más capacidad hasta alcanzar los 620 puestos escolares, con las instalaciones necesarias para impartir "una enseñanza de calidad y un edificio eficiente y sostenible con un sistema de bioclimatización ecológico mediante refrigeración adiabática". Respecto a la licitación de las obras, Castillo ha indicado que la fecha estimada es a finales de abril.

Por otra parte, la consejera también ha hecho mención del Plan Mejora tu Centro, puesto en marcha por su departamento para incrementar el confort térmico de los centros educativos y a mejorar sus instalaciones. En el caso de Ogíjares, la Junta ha inyectado más de 159.300 euros en esta iniciativa.

Respecto a la digitalización de las aulas, Castillo ha subrayado la inversión de casi 280.000 euros destinada a dotar a los centros docentes del municipio de equipamiento tecnológico.

La consejera ha señalado que esta iniciativa constituye una estrategia fundamental para reducir la brecha digital, con la construcción de un entorno tecnológico sólido que, junto a la entrega de portátiles, asegure la igualdad de oportunidades y la formación digital del alumnado.

TRABAJOS EN EL IES

Los trabajos en el IES Blas Infante permitirán su transformación, pasando de tres líneas de Educación Secundaria Obligatoria a cuatro líneas de ESO y cuatro grupos de Bachillerato (dos de Ciencias y Tecnología y dos de Humanidades y Ciencias Sociales). En total el centro tendrá capacidad para 620 puestos, 480 destinado al alumnado de Secundaria Obligatoria y 140 a Bachillerato.

El instituto ocupa en estos momentos una parcela de 8.150 metros cuadrados, a la que se añadirá otra de 3.500 metros cuadrados para levantar una nueva edificación que deberá tener buena conexión con la existente, garantizando la accesibilidad y movilidad por todo el conjunto.

La actual edificación, que cuenta con tres plantas de altura, se ampliará en continuidad ocupando un lateral de la parcela y una nueva parcela colindante. La nueva zona tendrá también tres plantas de altura y se habilitará una nueva área deportiva en el extremo de la parcela.

La nueva construcción se distribuirá en zona docente, área de administración y servicios comunes. La zona docente de Secundaria albergará cuatro nuevas aulas polivalentes, aula de música, dramatización y audiovisuales, dos aulas de desdoble, dos aulas de apoyo y aula de educación plástica y audiovisuales.

La parte de Bachillerato acogerá cuatro aulas polivalentes, dos laboratorios, aula de tecnologías de la información y la comunicación, aula de desdoble y otra de apoyo.

La zona docente común se dotará con cinco departamentos, gimnasio con vestuarios y aseos para el alumnado, mientras en el área de administración se ubicarán los aseos para el profesorado.

Como servicios comunes contará con cuarto de limpieza y basura, sala de calefacción y cuarto de instalaciones. El capítulo de reformas, en la planta baja del edificio actual se reformará la sala de calderas y el ascensor.

Además, la actual aula de Informática se convertirá en un aula de Educación Especial, con aseo-vestuario adaptado y acceso tanto desde la clase como desde las zonas comunes.

En el exterior, el porche cubierto se ampliará de 140 a 310 metros cuadrados y se habilitará una nueva zona de juegos, área ajardinada, huerto y una nueva pista polideportiva.

El edificio dispondrá de un sistema de bioclimatización ecológico mediante refrigeración adiabática, en el que, para reducir la temperatura dentro de las aulas, se utiliza el proceso natural de enfriamiento de aire por evaporación combinado con la ventilación continua, con un consumo energético mínimo que se satisface con la energía fotovoltaica producida en el propio centro.

Por su parte, el sistema de calefacción estará compuesto por radiadores de agua caliente con producción centralizada en caldera de gas natural.