La Junta destina casi 14 millones de euros a la mejora de la accesibilidad de los centros educativos de Málaga

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación, Miguel Brines, visitando las obras de eliminación de barreras arquitectónicas en el IES Politécnico Jesús Marín de Málaga. - JUNTA DE ANDALUCÍA

MÁLAGA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), continúa avanzando en la mejora de la accesibilidad de los centros educativos de la provincia de Málaga, donde ya se han destinado más de 13,7 millones de euros a un total de 143 actuaciones desde 2019.

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación, Miguel Brines, ha visitado este viernes las obras de eliminación de barreras arquitectónicas en el IES Politécnico Jesús Marín, que dieron comienzo el pasado mes de febrero. Según ha informado la Junta en una nota, la actuación está enmarcada en el programa de escolarización de verano para el curso 2025-2026 y cuenta con un presupuesto de 196.000 euros.

La intervención, adjudicada a la empresa Geprosor S.L., contempla la instalación de un ascensor con seis paradas, que conectará la planta semisótano con la cubierta del edificio, facilitando el acceso a todas las dependencias, incluidas las instalaciones situadas en la parte superior.

El trazado del ascensor discurrirá por el interior del edificio en las plantas semisótano y baja, mientras que en el resto de niveles se desarrollará mediante una estructura exterior adosada. Esta configuración ha requerido la adecuación de los distintos niveles para garantizar condiciones óptimas de acceso y desembarque. A la visita han acompañado el gerente de la APAE, Kader Miguel Djebbour, y el director del centro, Miguel Ángel Luque.

La instalación de este ascensor se integra en un conjunto de actuaciones prioritarias dentro del programa de escolarización de verano, entre las que destaca la implantación de ascensores en siete centros educativos de la provincia, con inversiones superiores a los 100.000 euros por actuación.

Estos proyectos se están desarrollando, además, en el CEIP Giner de los Ríos y CEIP Los Morales, en Málaga capital, CEIP Nuestra Señora del Rosario, en Benaoján, IES Pablo Picasso (Málaga), IES Bezmiliana (Rincón de la Victoria) e IES Los Manantiales (Torremolinos), con una inversión global de 1.197.162 euros.

El delegado territorial ha subrayado que estas intervenciones "responden a una planificación estratégica orientada a garantizar la accesibilidad universal en la red de centros educativos públicos, eliminando progresivamente las barreras físicas existentes".

Asimismo, ha destacado que "la mejora de las condiciones de acceso y uso de los espacios educativos constituye un elemento esencial para favorecer la equidad, la inclusión y la plena participación del alumnado en el sistema educativo".

En esta línea, Briones ha incidido en que la Consejería mantiene un compromiso sostenido con la adecuación de las infraestructuras educativas, "mediante una programación continua de actuaciones que permite dar respuesta a las necesidades detectadas en los centros y avanzar hacia entornos educativos plenamente accesibles, seguros y funcionales".