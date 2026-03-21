La Junta destina dos millones de euros a optimizar la eficiencia energética de dos centros educativos de Granada

Archivo - Imagen de archivo de mesas y sillas recogidas en un aula de un centro educativo. - Iván Terrón - Europa Press - Archivo

GRANADA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía ha aprobado un nuevo programa para mejorar la eficiencia energética en centros educativos que supondrá la ejecución de 17 actuaciones con una inversión de más de 32 millones de euros, dos destinados en la provincia de Granada, en las residencias escolares Virgen de las Nieves de la capital y Medina Lauxa de Loja.

Tal y como ha emitido el Gobierno andaluz en una nota, estas obras, que llevará a cabo la Agencia Pública Andaluza de Educación, tienen como objetivo principal "renovar los edificios docentes para mejorar su eficiencia energética y reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 30 por ciento".

Para ello, se ejecutarán intervenciones dirigidas tanto a optimizar el comportamiento energético de los edificios a través del tratamiento de envolventes --cubiertas, fachadas y carpinterías exteriores--, como a la producción de energía renovable en los centros con la implantación de instalaciones de generación de energía solar.

Además, la Administración autonómica ha precisado que se tratarán aspectos como los sistemas de climatización, la actualización de instalaciones eléctricas o la adecuación de los espacios exteriores y las condiciones de accesibilidad, entre otras.

En suma, las actuaciones programadas beneficiarán a 17 centros de quince municipios diferentes en todas las provincias de Andalucía, atendiendo prioritariamente a los centros escolares con mayor necesidad de reducción de consumos energéticos o con necesidades de mejoras en su envolvente.