La Junta destina más de 35 millones a la mejora de los centros educativos de la provincia de Granada

Presentación de las inversiones educativas en la provincia de Granada. - JUNTA DE ANDALUCÍA

GRANADA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno andaluz en Granada, Antonio Granados, y la delegada de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María José Martín, han presentado las inversiones educativas realizadas en el curso 2024-2025 así como las previstas para el 2025-2026, que superan los 35 millones de euros, a través del Plan Mejora tu Centro, con inversiones en Confort Térmico y la dotación de Dispositivos Electrónicos.

Granados ha destacado que estas inversiones "representan un avance más en la política de mejora de las infraestructuras educativas impulsada por la Junta de Andalucía, reforzando la calidad de los entornos escolares, fomentando su sostenibilidad y garantizando un marco adecuado para la actividad docente y el aprendizaje del alumnado".

En relación con el Plan Mejora tu Centro, Granados ha explicado que se desarrolla de manera diferenciada en los cursos 2024/25 y 2025/26, con una inversión global de más de nueve millones de euros, cerca de 4,5 millones de euros correspondientes al curso pasado.

Estuvieron destinados a la mejora de infraestructuras y equipamientos de más de un centenar de centros de Educación Infantil, Institutos de Educación Secundaria, Residencias Escolares y centros de Régimen Especial; la adquisición de material inventariable en más de 370 centros de Educación Infantil, CEIP y CPR, con cerca de 800.000 euros, o a la renovación de instrumentos musicales en cinco conservatorios profesionales y superiores, además de actuaciones en Escuelas de Arte, con unos 90.000 euros.

Para este curso, la inversión prevista asciende a cerca de 4,7 millones de euros, 3,5 millones de euros de los cuales irán a 117 centros de Educación Infantil, institutos, Escuelas Oficiales de Idiomas, Residencias Escolares y centros de Régimen Especial.

A ello se suman más de 840.000 euros para material inventariable en más de 370 centros de Educación Infantil, CEIP, CPR --ncluidas sus sedes-- y Secciones de Educación Permanente, y la continuidad de la inversión en instrumentos musicales para cinco conservatorios.

Según ha señalado el delegado, "el Plan Mejora tu Centro permite atender las necesidades reales de los centros y garantiza una distribución equilibrada de los fondos en todas las comarcas de la provincia".

CONFORT TÉRMICO

Por su parte, la delegada de Desarrollo Educativo y FP hizo especial hincapié en el bloque centrado en las inversiones en Confort Térmico, una línea de actuación independiente del Plan Mejora tu Centro, que alcanza a más de 420 centros educativos de la provincia.

En este ámbito, la inversión supera los 5,9 millones de euros, destinada a mejorar las condiciones térmicas, la eficiencia energética y el bienestar del alumnado y del profesorado.

Martín señala que "es algo muy demandado por parte de no solamente de los centros, sino de toda la familia y de toda la comunidad educativa", destacando "una inversión cercana a los seis millones de euros", asegurando que "ya están trabajando los equipos directivos para hacer realidad esas inversiones, que van desde el Área Metropolitana a la Alpujarra, pasando por otras comarcas como Baza, la Costa, Guadíx, Huéscar, Montes Orientales, Poniente, Valle de Lecrín".

El tercer bloque corresponde a la dotación de dispositivos electrónicos, financiados a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia gracias al cual más de 170 centros educativos han recibido equipamiento tecnológico por un importe de más de 20 millones de euros, reforzando la digitalización del sistema educativo.