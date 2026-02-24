La Junta encarga 17 proyectos para arreglar cubiertas y desperfectos en centros escolares de Almería tras los temporales

Muro afectado por el temporal en el CEIP Jerónima Reche de Chirivel (Almería). - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía, a través de Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), ha encargado unos 17 proyectos para la sustitución y arreglo de cubiertas, impermeabilización de espacios o reparación de desperfectos en varios centros educativos de Almería una vez transcurrido los sucesivos temporales de lluvia y viento que han afectado a colegios, institutos y residencias escolares.

Fuentes del Gobierno andaluz han trasladado a Europa Press que en el marco del Plan Andalucía Actúa se mantiene abierto el plazo para comunicar daños en infraestructuras docentes derivados del impacto de las sucesivas borrascas que han azotado la provincia a fin de asegurar la operatividad y seguridad de los centros escolares, por lo que no se descarta un posible aumento de las intervenciones.

Entre ellas, la Junta ha avanzado ya que destinará 120.000 euros a las obras de reparación de un muro del CEIP Jerónima Reche de Chirivel, cuyo proyecto ya se ha encargado por un importe de 4.719 euros, IVA incluido, para su realización en 20 días de cara a ejecutar posteriormente las obras "a la mayor brevedad posible".

En concreto, la actuación va destinada a sustituir el tramo de muro de fábrica dañado por el empuje de las tierras por uno nuevo de contención de hormigón armado. El peto del muro se rematará con una malla similar a la existente y se repondrá la solera de la pista deportiva, también afectada por el temporal.

Junto a esta actuación, la APAE ha adjudicado también la redacción de otros 16 proyectos para actuaciones diversas, con plazos de entre 20 y 40 días, varios de los cuales están destinados a la reparación o sustitución de cubiertas. Entre ellos figuran el IES Aguadulce de Roquetas de Mar, el IES Alquián de Almería, el CEIP Buenavista de Balanegra, el IES Jaroso de Cuevas del Almanzora y el CEIP Simón Fuentes de Carboneras.

Asimismo, se contemplan trabajos para reparar muros de contención en los IES Gaviota y Abdera de Adra, la reparación integral de módulos en el IES Fuente Nueva de El Ejido, el arreglo de desperfectos en el IES Juan Rubio Ortiz de Macael, la reparación de forjados en la residencia escolar Madre de la Luz de Almería y la sustitución de lucernarios en el IES Rey Alabez de Mojácar.

Las últimos encargos de proyectos de actuación adjudicados por la APAE incluyen también obras de impermeabilización de cubiertas en el IES Santo Domingo de El Ejido, la impermeabilización y mejora integral del IES Villa de Vícar, la sustitución parcila de la instalación eléctrica en el IES Sol de Portocarrero de Almería, la renovación de la pista deportiva y reparaciones en un aula del IES Albujaira de Huércal-Overa y la eliminación de particiones interiores del gimnasio del CEIP Joaquín Visiedo de Viator.

El Plan Andalucía Actúa cuenta con una dotación de 60,2 millones de euros de recursos propios para reparar las infraestructuras docentes que hayan resultado dañadas a consecuencia de las inclemencias meteorológicas de las últimas semanas.