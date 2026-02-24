La Junta entrega al colegio Maristas La Inmaculada las certificaciones como centro cardioprotegido

Los delegados territoriales de Desarrollo Educativo y de Sanidad de la Junta en Granada, María José Martín y Indalecio Sánchez-Montesinos, en el centro en la imagen en el colegio Maristas - JUNTA

GRANADA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los delegados territoriales de Sanidad y de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta en Granada, Indalecio Sánchez-Montesinos y María José Martín, han entregado este martes al colegio Maristas La Inmaculada de la capital granadina los diplomas acreditativos en Soporte Vital Básico (SVB) y uso del Desfibrilador Semiautomático (DESA) y han resaltado el compromiso del personal del centro granadino con la cardioprotección escolar.

Al acto, en el que se han entregado las certificaciones SVB y DESA al profesorado y al personal que ha superado con éxito la formación, ha asistido también el doctor José Miguel Pérez Villares, jefe de Servicio de Medicina Intensiva del Hospital Universitario Virgen de las Nieves, coordinador sectorial de trasplantes y presidente de la Sociedad Andaluza de Medicina Intensiva y Unidades Coronarias.

El delegado ha resaltado que el centro educativo refuerza su condición de espacio cardioprotegido y su compromiso con la salud, la prevención y el bienestar de toda la comunidad educativa y ha agradecido a los participantes en el proyecto, que "se enmarca en numerosas publicaciones y tesis, dirigido por el profesor Cárdenas junto a la doctora Lola Cárdenas y Alejandro Romero".

"Esta formación es vital para dar respuesta inmediata a una parada cardiorespiratoria y aumentar así las posibilidades de recuperación; paradas que ocurren normalmente fuera del entorno hospitalario, por lo que es muy importante este trabajo en equipo", ha indicado.

Por su parte, la delegada de Desarrollo Educativo ha destacado que "este centro representa el verdadero sentido de la educación integral, no solo forma académicamente, sino que prepara, protege y cuida a su comunidad educativa". También ha subrayado que, "cuando un colegio apuesta de manera sostenida por la formación en primeros auxilios y en el uso del desfibrilador, está demostrando que la seguridad del alumnado y de las familias es una prioridad real y no solo un compromiso teórico".

Asimismo, ha destacado "la colaboración entre las consejerías de Salud y Desarrollo Educativo, que nos permite reforzar la calidad y la seguridad de nuestros centros, construyendo entornos escolares más preparados y resilientes". El colegio Maristas La Inmaculada desarrolla esta formación desde 2021 y ha alcanzado ya su séptima edición, consolidando un proyecto que implica no solo al personal docente y no docente, sino también al alumnado y a las familias que voluntariamente desean formarse.

Con 65 docentes, cuatro profesionales no docentes y 995 alumnos, el centro imparte enseñanzas concertadas de Educación Primaria y Secundaria Obligatoria, además de Bachillerato en las modalidades de Humanidades y Ciencias Sociales y Ciencias y Tecnología, así como Básica Especial y apoyo a la integración.

El colegio desarrolla también programas como Bibliotecas Escolares, Bienestar Emocional, el Plan de Igualdad de Género en Educación de Andalucía, el Plan de Actuación Digital (Código Escuela 4.0), el Prácticum del Grado de Maestro y el programa bilingüe en inglés.