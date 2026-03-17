Junta firma un convenio para que estudiantes de FP completen su formación en Hospitales Pascual de Cádiz y Huelva

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta, María del Carmen Castillo, firma un convenio con el director general de Hospitales Pascual, Francisco Pascual, para impulsar y reforzar la Formación Profesional pública en Andalucía - Esther Lobato - Europa Press

CÁDIZ 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha firmado este martes en Cádiz un convenio de colaboración con el director general de Hospitales Pascual, Francisco Pascual, para que 113 estudiantes de la familia profesional de Sanidad completen su formación en centros hospitalarios de la provincia de Cádiz y de Lepe, en Huelva.

Para la consejera, este convenio representa "un firme compromiso" con la mejora de la formación del alumnado de FP pública en el ámbito sanitario, al acercar su aprendizaje a la realidad del entorno laboral, ha indicado la Junta en una nota.

Asimismo, ha resaltado que la trayectoria de Hospitales Pascual ofrece a los estudiantes la oportunidad de formarse "con profesionales cualificados y en centros equipados con tecnología de última generación", y ha agradecido a este grupo de origen andaluz que se sume a la Formación Profesional de Andalucía.

Castillo ha asegurado que este acuerdo "refuerza la conexión entre el sistema educativo y el tejido productivo andaluz, consolidando una colaboración público-privada orientada al desarrollo de nuestra región".

En total, 113 estudiantes de la familia profesional de Sanidad podrán realizar su fase de formación en centros hospitalarios del grupo ubicados en Cádiz capital y en otros puntos de la provincia como El Puerto de Santa María, Sanlúcar y Villamartín, así como en Lepe (Huelva).

De esta forma, adquirirán competencias profesionales reales en un entorno que combina innovación tecnológica y trato cercano con los pacientes.

En su intervención, la consejera ha valorado que la FP "juega un papel crucial para hacer frente a un entorno laboral cambiante como el que se está viviendo", dado que estas enseñanzas forman a trabajadores y trabajadoras especializados, actualizados y flexibles con la realidad productiva.

También ha incidido en que la FP son los estudios profesionales "más cercanos a la realidad del mercado de trabajo" y "dan respuesta a la necesidad de personal cualificado especializado en los distintos sectores".

El convenio, con una vigencia de cuatro años, recoge la realización de actuaciones conjuntas que permitan incrementar el alumnado que cursa esta enseñanza, con el fin de promover una mejor inserción laboral, adecuar la oferta formativa a la demanda del mercado laboral y potenciar la autonomía de las personas mediante el desarrollo de competencias profesionales a lo largo de toda su vida.

El documento también tiene como objetivo impulsar la fase de formación en empresa u organismo equiparado de la FP. Para ello, la Consejería se compromete a distribuir entre los centros docentes públicos las plazas formativas ofertadas por la entidad colaboradora así como formalizar los convenios de colaboración entre las empresas y los centros educativos.