La Junta fomenta hábitos de vida saludables entre el alumnado del colegio Cristo de la Yedra de Granada - JUNTA

GRANADA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La delegada territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta en Granada, María José Martín, ha asistido presencialmente a una actividad del programa 'Forma Joven' en el CDP Cristo de la Yedra dirigido a fomentar hábitos de vida saludables entre los estudiantes.

Al acto también ha asistido la delegada de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Matilde Ortiz y el responsable del Instituto Andaluz de la Juventud, José Luis de la Torre, organismo que colabora en el desarrollo de la asesoría 'Forma Joven'.

Durante la jornada se han desarrollado distintas actividades dirigidas al alumnado, orientadas a la sensibilización y adquisición de hábitos relacionados con la salud y el bienestar. Estas actuaciones se enmarcan dentro del Programa Hábitos de Vida Saludable, cuyo objetivo es desarrollar competencias en materia de promoción de la salud que faciliten la elección y adopción de estilos de vida saludables.

Este programa aborda de manera integral aspectos como la promoción de entornos educativos saludables, el fomento de la alimentación equilibrada, la actividad física y el autocuidado, la educación emocional y la convivencia positiva, así como la implicación de las familias y del conjunto de la comunidad educativa.

Para su desarrollo, el programa se organiza en distintas líneas de trabajo adaptadas a las etapas educativas. 'Creciendo en Salud' se dirige al alumnado de Educación Infantil y Primaria; 'Educación Vial' se centra en la formación del profesorado; mientras que 'Forma Joven' y 'Mediadores en Salud' están orientadas al alumnado de Educación Secundaria.

En el caso de 'Forma Joven', las actuaciones incluyen sesiones informativas, talleres participativos y espacios de reflexión sobre cuestiones como la salud emocional, las relaciones interpersonales, la prevención de conductas de riesgo o el autocuidado, desarrolladas en coordinación con profesionales de distintos ámbitos.

Además, el programa incorpora la asesoría 'Forma Joven', un recurso que permite ofrecer orientación personalizada al alumnado, tanto de forma individual como en pequeños grupos. Actualmente, 19 centros de la provincia de Granada cuentan con esta asesoría, entre ellos el CDP Cristo de la Yedra, desarrollada en colaboración con el Instituto Andaluz de la Juventud.

En la provincia de Granada participan 366 centros educativos en el Programa Hábitos de Vida Saludable, de los cuales en torno a 130 son Institutos de Educación Secundaria que desarrollan la línea de Forma Joven.