La Junta impulsa en Córdoba proyectos de FP para reforzar la colaboración entre empresas y centros docentes

Florentino Santos interviene en la inauguración en Córdoba del encuentro titulado 'Dinamizar la FP y la empresa Innovando en talento'. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha organizado unas jornadas para impulsar los proyectos colaborativos de Formación Profesional sobre innovación, digitalización y transferencia del conocimiento y emprendimiento, entre otros que se van a poner en marcha a lo largo de los meses de septiembre y octubre con el objetivo de acercar la FP a los retos reales del mercado laboral y reforzar la conexión entre centros docentes y empresas.

El secretario general de FP de la Junta, Florentino Santos, ha sido el encargado de inaugurar el primero de los encuentros, que ha tenido lugar en Córdoba bajo el título 'Dinamizar la FP y la empresa: Innovando en talento', y en el que han participado 200 personas, entre profesores y empresarios de distintos sectores. En el acto ha estado acompañado por el delegado del Gobierno andaluz en la provincia, Adolfo Molina, y por el delegado territorial de Educación en Córdoba, Diego Copé.

El encuentro reúne a representantes del ámbito educativo y empresarial de los sectores de sectores la administración, agroalimentación, climatización, innovación tecnológica, metal, informática y electricidad, para compartir experiencias de innovación en Formación Profesional y abordar nuevas vías de colaboración entre los centros educativos y el tejido productivo.

Durante su intervención, Santos ha informado de que estas nuevas convocatorias de proyectos cuentan con una dotación económica en su conjunto cercano a los diez millones de euros, "un refuerzo presupuestario que permitirá que mayor número de centros puedan dar el salto cualitativo que el mercado laboral exige actualmente".

Además, ha incidido en que el grado de coordinación entre los actores implicados "debe ser alto para asegurar el éxito de estas iniciativas, lo que a su vez favorece una transferencia de conocimiento que beneficia directamente a la sociedad". El curso pasado se desarrollaron más de 500 proyectos de FP en el conjunto de Andalucía, en Córdoba fueron 76, con una inversión de más de 1,2 millones de euros.

El secretario general ha señalado que, tras la universalización de la Formación Profesional Dual con una oferta práctica, adaptada y de calidad, el siguiente paso es colaborar estrechamente con el sector productivo. El desarrollo de estos proyectos compartidos, según ha destacado, "incrementará sin lugar a dudas la empleabilidad del alumnado andaluz".

Por su parte, el delegado del Gobierno andaluz en Córdoba, Adolfo Molina, ha señalado que "la Formación Profesional ha dejado de ser la hermana menor de nuestro sistema educativo para convertirse en la primera opción, en la vía más directa, segura y especializada hacia el empleo de calidad".

Según ha subrayado, Córdoba cuenta ya con la mayor oferta de FP de su historia, con un 60% más de plazas que en 2018 y más de 20.000 alumnos matriculados. Para el presente curso, la provincia dispone de un total de 418 ciclos y cursos de especialización, tras la autorización de 14 nuevos ciclos, uno de ellos a distancia.

El delegado ha señalado el papel de las más de 3.000 empresas que colaboran con la FP Dual en la provincia, a las que ha agradecido su compromiso afirmando que han "abierto las puertas" de sus "fábricas, oficinas y laboratorios para convertirlos en verdaderas aulas. Sin vuestra valentía y compromiso, esta revolución silenciosa no sería posible".

Molina ha recordado que casi la mitad de los titulados en FP encuentra empleo durante el primer año, una cifra que se eleva al 54% en el caso de los grados superiores, y ha asegurado que la oferta formativa se adapta a las necesidades productivas de cada comarca, "fijando a nuestros jóvenes en su territorio y dándoles un proyecto de vida en su tierra".

Igualmente y por su lado, Florentino Santos ha destacado que la Formación Profesional se consolida como una de las grandes apuestas estratégicas de la Junta, con una oferta para este curso en la provincia de Córdoba más de 19.900 plazas de nuevo ingreso. Se ha reforzado especialmente la oferta a distancia, que suma 28.745 plazas en Andalucía.

En la provincia se pueden estudiar 418 ciclos formativos y cursos de especialización en centros sostenidos con fondos públicos. Para atender el aumento de la oferta, la Consejería ha reforzado la plantilla docente pública andaluza de FP con 1.216 profesores adicionales. "No solo ajustamos la oferta a las titulaciones más demandadas por las empresas, sino que garantizamos los recursos docentes necesarios para responder a ese crecimiento", ha destacado.

Sobre la convocatoria de digitalización y transferencia del conocimiento que se publicará a primeros de octubre, Santos ha explicado que se trata de acercar al alumnado de Formación Profesional a las innovaciones digitales, además de promover la implementación de modelos de aprendizaje modernos, estratégicos e innovadores y avanzar en la evaluación y en la medición del impacto.

Respecto a los proyectos colaborativos de emprendimiento, ha argumentado que promueven la cultura emprendedora y la creación de semilleros de empresas en Formación Profesional. Con esta iniciativa se trata de impulsar el talento y los valores emprendedores de los jóvenes andaluces. Los proyectos de esta línea tienen como objetivo potenciar el desarrollo integral del alumnado mediante competencias personales, profesionales y sociales, al mismo tiempo que favorecerán la creación de ecosistemas de emprendimiento dentro de los centros educativos.

Los proyectos de innovación tienen como objetivo abordar retos reales del mercado laboral, incorporando soluciones basadas en inteligencia artificial en los procesos formativos de la Formación Profesional, así como la aplicación práctica de estas tecnologías en entornos profesionales y productivos, favoreciendo su integración en los distintos sectores económicos. También se implementan herramientas digitales que modernicen las metodologías docentes y adapten la FP a los cambios tecnológicos y demandas del mercado laboral.

En el caso de los proyectos específicos, refuerzan las competencias profesionales del alumnado, mejorando el logro de los resultados de aprendizaje y actualizando su formación a la demanda de los sectores productivos. Pretenden fomentar la presencia de los distintos sectores productivos en la formación profesional mediante su participación activa en la formación complementaria del alumnado.

El secretario general también ha hecho mención a la convocatoria de estancias formativas dirigidas al profesorado de Formación Profesional. Esta iniciativa busca actualizar las competencias técnicas del docente en sectores de rápida evolución tecnológica y de servicios. Entre sus principales objetivos destacan el fomento de la cooperación con el entorno productivo, el contacto con nuevas metodologías de trabajo en empresas externas y el desarrollo de competencias digitales y capacidades pedagógicas e innovadoras para el diseño curricular.