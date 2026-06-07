La Junta impulsa el desarrollo de 24 proyectos de emprendimiento en FP con una inversión de más de 1.180.000 euros

Sevilla.-Educación.- La Junta impulsa el desarrollo de seis proyectos de emprendimiento en FP en la provincia - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 65 centros de Formación Profesional de Andalucía están desarrollando actualmente 24 proyectos colaborativos de emprendimiento y de fomento de la cultura emprendedora, con una inversión de 1.180.606 euros. Estos proyectos cuentan con la colaboración de 64 empresas y tienen como principal objetivo la creación de semilleros y programas de emprendimiento ligados a centros de FP que imparten grados D --ciclos formativos de grado básico, medio o superior-- o títulos Logse.

De los 24 proyectos que se están desarrollando, la mitad corresponde a la línea de actuación que impulsa la cultura de la FP en la empresa, con iniciativas orientadas a promover modelos de excelencia a través de "la identificación conjunta de desafíos y soluciones innovadoras". Los otros doce proyectos restantes se centran en la creación de semilleros de emprendimiento, en los que el alumnado desarrolla ideas de negocio como parte de sus proyectos intermodulares o integrados, con el apoyo de empresas, administraciones locales y la comunidad educativa, según ha indicado el Gobierno andaluz en una nota.

La Administración regional ha destacado proyectos como 'ReforestApp 2.0', coordinado por el IES Los Ángeles (Almería), que combina digitalización aplicada, reforestación sostenible y la constitución de una cooperativa intercentros; 'NexoFP', un espacio digital integral para la empleabilidad, el emprendimiento y la visibilización del talento del alumnado de FP, proyecto coordinado por el IES Pedro Jiménez Montoya (Baza, Granada); 'MatchFP' una 'startup' educativa, basada en la tecnología y la IA, que diseña una plataforma inteligente para conectar al alumnado de FP con las empresas más adecuadas a sus perfiles, bajo la coordinación del IES Politécnico Hermenegildo Lanz (Granada); y 'eSembrando proyectos cooperativos', un proyecto de 'evivero' en el que estudiantes de cuatro centros andaluces desarrollan distintas fases de una tienda 'online' para comercializar productos vinculados al ciclo de grado básico de Agrojardinería y Composiciones Florales, coordinado por el IES Jardines de Puerta Oscura (Málaga).

En contexto, los estudiantes de 17 familias profesionales están desarrollando activamente estas "experiencias innovadoras de emprendimiento y aprendizaje", con especial presencia de las familias de Informática y Comunicaciones, Agraria, Administración y Gestión y Actividades Físicas y Deportivas.

Por provincias, Granada encabeza la participación con catorce centros implicados en catorce proyectos colaborativos. Le sigue Jaén, con once centros de FP que están participando en nueve iniciativas de emprendimiento. Almería y Sevilla coinciden en el número de centros participantes, diez cada una, aunque repartidos en cinco y seis proyectos, respectivamente. Málaga suma seis centros en tres proyectos, mientras que Córdoba y Cádiz cuentan con cinco centros cada una, participando en tres y dos proyectos, respectivamente. Cierra el ranking Huelva, con cuatro centros implicados en tres proyectos colaborativos.

La financiación máxima concedida a cada centro participante ha sido de 15.000 euros, con un tope de 60.000 euros por proyecto. Estos proyectos colaborativos están financiados con cargo a los fondos aportados por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y cofinanciados por la Unión Europea en el marco del programa Fondo Social Europeo Plus de Empleo, Educación, Formación y Economía Social (Efeso).