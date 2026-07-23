Restablecida la circulación de AV entre Madrid y Barcelona tras el corte provocado por un incendio

También se recuperan gradualmente las frecuencias de los trenes Civis que conectan Chamartín y Guadalajara tras incidencias por otro fuego

Tren de Cercanías de Madrid
Tren de Cercanías de Madrid- RENFE
Europa Press Madrid
Actualizado: jueves, 23 julio 2026 16:25
Seguir en

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La circulación de alta velocidad entre Madrid y Barcelona ha quedado restablecida en la tarde de este jueves tras el corte provocado por un incendio declarado este mediodía próximo a la vía y que ha afectado a los trenes que cubren el trayecto Mejorada de Campo y Alcalá de Henares.

   Así lo ha trasladado Adif en una publicación en la red social 'X', en la que ha detallado que la línea de alta velocidad tiende a normalizarse de manera gradual tras resolverse la incidencia.

   Además, el gestor ferroviario también ha informado a través de la misma red social que los trenes Civis que conectan Chamartín y Guadalajara --obligados a circular desviados por Atocha por otro incendio cerca de las vías en el término de San Fernando de Henares-- también recuperan gradualmente sus frecuencias de paso una vez extinguido el incendio y reconocida la infraestructura.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado