La Junta impulsa la reparación de la Residencia Escolar Javier López de Valverde del Camino (Huelva)

Visita a la Residencia Escolar Javier López de Valverde del Camino (Huelva). - JUNTA DE ANDALUCÍA

VALVERDE DEL CAMINO (HUELVA), 16 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Educación continúa avanzando en las actuaciones de reparación de los centros educativos afectados por los temporales registrados a principios de este año. En este contexto, el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación en Huelva, Carlos Soriano, se ha desplazado a Valverde del Camino para visitar la Residencia Escolar Javier López y comprobar de primera mano el estado de ejecución de las obras que se están llevando a cabo en el centro.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, durante la visita, Soriano ha estado acompañado por el director del centro, Javier Llanes; el gerente de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) en Huelva, Alberto Moreno, así como la coordinadora del Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ), Ángela Rammos, y la concejala del Grupo Popular en la corporación municipal de Valverde del Camino, Cristina Malave.

La actuación, incluida en el programa de Obras Temporal Febrero 2026, cuenta con una inversión de 131.627 euros. Los trabajos comenzaron el pasado 13 de mayo y está previsto que concluyan el próximo 13 de septiembre, con el objetivo de que la residencia escolar pueda iniciar el curso 2026-2027 en "las mejores condiciones para el alumnado residente".

Las obras consisten en la reparación integral de todas las cubiertas del centro, tanto inclinadas como planas, que resultaron dañadas por el temporal. En las cubiertas inclinadas se está procediendo a la demolición del material de cobertura existente, la reparación de las zonas deterioradas, la ejecución de una placa de mortero de regularización y la colocación de un nuevo material de cobertura.

En las cubiertas planas, la actuación contempla la renovación de la impermeabilización mediante la instalación de una nueva lámina autoprotegida. Asimismo, la intervención incluye la reparación de los daños ocasionados en espacios interiores y fachadas como consecuencia de las filtraciones provocadas por el temporal. Estos trabajos forman parte del Plan Andalucía Actúa, impulsado por la Junta de Andalucía con recursos propios para acelerar la recuperación de las infraestructuras públicas afectadas por los episodios meteorológicos una vez finalizada la fase de emergencia.

Durante la visita, Carlos Soriano ha destacado el "buen ritmo" de ejecución de las obras y ha explicado que el seguimiento permanente de estas actuaciones "permite garantizar que la residencia esté plenamente operativa al comienzo del próximo curso escolar".

El delegado territorial ha subrayado que la prioridad de la Junta de Andalucía es que todos los centros educativos de la provincia inicien el curso 2026-2027 en "las mejores condiciones de seguridad, funcionalidad y confort".

"Estamos haciendo un seguimiento permanente de estas actuaciones para asegurar que los trabajos concluyan en los plazos previstos y que tanto el alumnado como el personal de la residencia puedan desarrollar su actividad en unas instalaciones seguras, modernas y en las mejores condiciones posibles desde el primer día de curso", ha subrayado.

Soriano ha destacado, además, que la actuación en la Residencia Escolar Javier López forma parte de una estrategia de inversión mucho más amplia en Valverde del Camino. Así, ha explicado que la Junta de Andalucía moviliza durante este curso casi 730.000 euros en distintos programas e iniciativas destinados a mejorar las infraestructuras educativas, impulsar la digitalización de las aulas, reforzar la Formación Profesional y atender las incidencias ocasionadas por los temporales, lo que pone de manifiesto el compromiso del Gobierno andaluz con la educación pública del municipio.

En el transcurso del recorrido por las instalaciones, el director de la Residencia Escolar Javier López, Jesús Llanes, ha agradecido a la Junta de Andalucía el importante esfuerzo inversor realizado en el centro durante el presente curso, que ha calificado como una inversión histórica para la residencia.

Asimismo, ha agradecido a Carlos Soriano el trato cercano y la "rápida respuesta" de la Delegación Territorial, destacando que todas las incidencias planteadas por el centro han sido atendidas con inmediatez y eficacia. Entre estas actuaciones destacan los 143.256 euros destinados al programa de Confort Climático, que permitirá mejorar la eficiencia energética y el bienestar térmico de ocho centros educativos de la localidad, así como los 113.952 euros del programa Mejora tu Centro, dirigidos a actuaciones de reparación, mejora y adquisición de material inventariable.

A estas inversiones se suman 225.472 euros para el despliegue del programa de Aulas Digitales, que permitirá seguir modernizando los espacios de aprendizaje mediante nuevo equipamiento tecnológico; 43.041 euros destinados a la dotación de dispositivos informáticos para los centros educativos; y 6.307 euros para el fortalecimiento de la oferta de Formación Profesional en el IES Diego Angulo, concretamente en el ciclo de Cocina y Gastronomía.

Asimismo, dentro de las actuaciones derivadas de las incidencias ocasionadas por el temporal de 2026, la Junta ejecutará una inversión de 25.000 euros para la reparación de la cubierta del taller del IES Diego Angulo, una actuación independiente de la que se desarrolla actualmente en la Residencia Escolar Javier López.

El delegado territorial ha concluido destacando que la educación es "una prioridad para el Gobierno andaluz y eso se demuestra con hechos". "Detrás de cada inversión hay un objetivo claro: ofrecer al alumnado y a los profesionales de la educación espacios más seguros, más modernos y mejor preparados para afrontar los retos presentes y futuros. Seguiremos trabajando para que todos los centros educativos de Valverde del Camino dispongan de las mejores instalaciones y de los recursos necesarios para desarrollar una enseñanza pública de calidad", ha concluido.