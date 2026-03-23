La Junta inicia la licitación del nuevo CEIP Cristóbal Luque Onieva de Priego de Córdoba

Pista deportiva donde se levantará el nuevo CEIP Cristóbal Luque Onieva de Priego de Córdoba. - JUNTA DE ANDALUCÍA

PRIEGO DE CÓRDOBA (CÓRDOBA), 23 (EUROPA PRESS)

La Junta de Andalucía ha dado un nuevo paso en la construcción de lo que será el nuevo CEIP Cristóbal Luque Onieva de Priego de Córdoba, según ha anunciado este lunes el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Diego Copé, durante la visita que ha hecho al actual centro educativo, acompañado por el alcalde del municipio, Juan Ramón Valdivia.

Con una inversión superior a los 3,7 millones de euros, la intervención consistirá en la construcción de un nuevo edificio en la actual pista deportiva y espacios libres de la parcela. Este edificio albergará las aulas de Primaria y zona administrativa, de modo que pueda entrar en funcionamiento sin interrumpir el desarrollo de las clases.

Una vez trasladada la actividad al nuevo edificio, se procederá a la demolición del actual bloque de Primaria y zona administrativa, ejecutándose, en su lugar, el gimnasio y vestuarios. La actuación ya se encuentra en fase de licitación del proyecto.

Copé ha recordado que la Junta de Andalucía ha invertido en centros educativos públicos de Priego de Córdoba desde 2019 más de 2,5 millones de euros, incluyendo partidas importantes en el presente curso escolar, como las destinadas a la dotación de dispositivos digitales (563.000 euros), a la mejora del confort térmico (230.000 euros) o al Plan Mejora tu Centro (185.000 euros).

En breve, igualmente, arrancará otra actuación importante, concretamente la instalación de un sistema de energía fotovoltaica y refrigeración adiabática en el IES Fernando III El Santo, con un presupuesto inicial de 425.000 euros.

Además, cuatro centros públicos priegueses serán objeto de mejora por parte de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional tras ser dañados por el tren de borrascas que afectó a la provincia de Córdoba recientemente. Así, el CEM Antonio López Serrano, el IES Fernando III El Santo, el IES Álvarez Cubero y el CEIP Niceto Alcalá Zamora se beneficiarán del Plan Andalucía Actúa, con un presupuesto total de más de 600.000 euros.