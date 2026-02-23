La Junta invertirá 300.000 euros en sustituir la cubierta del CEIP Castillo de Anzur de Puente Genil (Córdoba)

Copé y Velasco (izda.), durante la visita al CEIP Castillo de Anzur de Puente Genil. - JUNTA DE ANDALUCÍA

PUENTE GENIL (CÓRDOBA), 23 (EUROPA PRESS)

La Junta de Andalucía, a través del Plan Andalucía Actúa, invertirá 300.000 euros en sustituir la cubierta del CEIP Castillo de Anzur de Puente Genil (Córdoba), que resultó dañada tras el temporal que ha azotado a la provincia recientemente.

Así lo ha anunciado el delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta en Córdoba, Diego Copé, durante la visita que ha hecho este lunes a dicho centro educativo, en la que ha estado acompañado por el alcalde de la localidad pontanesa, Sergio Velasco.

Copé ha recordado que el Gobierno andaluz destina 60,2 millones de euros de recursos propios para reparar las infraestructuras educativas dañadas por las borrascas de las últimas semanas. En la provincia de Córdoba se han registrado hasta la fecha más de 50 intervenciones, con una inversión superior a los 3,6 millones de euros. Dicha cuantía podría verse ampliada en caso de ser necesario.

Las incidencias detectadas se centran sobre todo en filtraciones, humedades y deterioro de carpinterías y cerramientos, así como daños en zonas exteriores por caída de arbolado y roturas estructurales.

INVERSIONES EN PUENTE GENIL

La mencionada inversión en el CEIP Castillo de Anzur no es la única realizada en el presente curso escolar en Puente Genil. Los centros públicos de la localidad han recibido más de 200.000 euros dentro del programa para la mejora del confort térmico, así como una cantidad superior a los 155.000 euros correspondiente al programa 'Mejora tu centro'.

Todo ello se une a los casi 800.000 euros en dispositivos digitales y creación de aulas digitales interactivas, lo que eleva a más de 1,1 millones de euros la inversión en el presente curso 25/26, y a más de 3,7 millones de euros desde 2019.

La actuación en el CEIP Castillo de Anzur no será la única a realizar en este año en Puente Genil ya que, dentro del II Plan de Bioclimatización de Andalucía, se instalará un sistema de energía fotovoltaica y refrigeración adiabática en el IES Manuel Reina.

Dicha actuación será una de las 19 de este tipo a realizar en la provincia de Córdoba, con una dotación en total de ocho millones de euros. Igualmente y con el objetivo de conciliar la vida familiar y laboral, se ha autorizado al CEIP José María Pemán a la puesta en marcha de aula matinal.