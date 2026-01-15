Junta invierte 175.000 euros en accesibilidad y aulas específicas de cuatro centros educativos de Algeciras (Cádiz)

El subdelegado de la Junta en el Campo de Gibraltar, Javier Ros, y el concejal de Educación en el Ayuntamiento de Algeciras, Javier Vázquez, en una visita a un colegio de Algeciras donde se están realizando actuaciones por parte de la Junta. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALGECIRAS (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, ha invertido más de 175.000 euros en actuaciones en cuatro centros educativos públicos de Algeciras (Cádiz), con la creación de nuevas aulas específicas y obras de mejora de la accesibilidad en los CEIP Caetaria, Nuestra Señora de Europa y Santa Teresa y en el IES Getares.

En una nota, la Junta ha apuntado que la puesta en marcha de las aulas específicas van a permitir mejorar la atención al alumnado con necesidades educativas especiales, además de avanzar hacia una escuela "más inclusiva y adaptada a la diversidad".

Las intervenciones, actualmente en fase de construcción, suponen una inversión conjunta superior a los 175.000 euros, con el objetivo de reformar y adecuar espacios educativos para dotarlos de las condiciones necesarias que garanticen una atención especializada y de calidad.

El subdelegado de la Junta en el Campo de Gibraltar, Javier Ros, y el concejal de Educación en el Ayuntamiento de Algeciras, Javier Vázquez, han visitado los CEIP Caetaria y Nuestra Señora de Europa.

En el caso del CEIP Caetaria la inversión supera los 41.000 euros y, además de dotar el aula específica, se está llevando a cabo la construcción de un aseo adaptado en la planta baja, una rampa interior de acceso al comedor y un vestíbulo de acceso al comedor. En cuanto al CEIP Nuestra Señora de Europa se llevan a cabo trabajos por unos de 41.000 euros, que incluyen la dotación del aula específica y la construcción de un aseo adaptado.

En lo respecta al CEIP Santa Teresa la inversión supera los 42.000 euros para dotar el aula específica y construir un aseo adaptado, mientras que en el IES Getares se ha dotado el aula específica y se construye un aseo adaptado por unos 51.000 euros.

Ros ha destacado "el compromiso" del Gobierno andaluz con la mejora de las infraestructuras educativas, la igualdad de oportunidades y el apoyo a las familias a través de "la apuesta por centros más accesibles y preparados para responder a las necesidades del alumnado".

Además, ha señalado que "apostar por una educación inclusiva es invertir en futuro" y ha reafirmado la voluntad de seguir desarrollando proyectos que fortalezcan la red de centros públicos en el Campo de Gibraltar y el conjunto de la provincia.

Por su parte, Javier Vázquez ha agradecido "el compromiso" de la Junta de Andalucía por "seguir apostando por los centros educativos algecireños mediante inversiones tan importantes" como la creación y dotación de un aula específica, además de mejoras en accesibilidad y recursos para el conjunto del centro.

Vázquez ha extendido su agradecimiento a la dirección y a toda la comunidad educativa del Caetaria y del resto de la ciudad, destacando "su constante colaboración y la facilidad para trabajar conjuntamente" con el objetivo de "dar respuesta a las necesidades que se detectan en los colegios de Algeciras".