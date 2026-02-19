La Junta invierte 595.000 euros en la ampliación de espacios en el IES Los Boliches de Fuengirola

IES Los Boliches de Fuengirola (Málaga) - JUNTA

MÁLAGA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, invertirá 595.818,16 euros en la ampliación de los espacios educativos del Instituto de Educación Secundaria (IES) Los Boliches de Fuengirola (Málaga).

Las obras han sido adjudicadas a la empresa ACSA Obras e Infraestructuras S.A.U. y tienen un plazo de ejecución de seis meses, ha indicado la Junta en un comunicado.

El IES Los Boliches, que imparte enseñanzas de secundaria obligatoria, bachillerato y ciclos formativos, se compone de cuatro edificios docentes y una pista polideportiva cubierta.

Así, debido a la alta escolarización se hace necesario ampliar el número de aulas polivalentes, por lo que la actuación se centrará en dotar al centro de dos nuevas unidades que se ubicarán sobre el porche, como continuación del edificio principal existente.

Para ello será necesario demoler el actual almacén, que contiene el aljibe y las bombas, y posteriormente levantar un nuevo módulo de dos alturas que albergará dos aulas polivalentes en la planta superior, así como un almacén y un porche en la planta baja. Estos espacios se conectarán por un núcleo de escaleras de nueva construcción.

La ampliación del IES Los Boliches de Fuengirola forma parte del Plan de Infraestructuras Educativas de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, que ejecuta la Agencia Pública Andaluza de Educación, y su contratación se ha realizado a través del nuevo acuerdo marco puesto en marcha por la Agencia para agilizar los tiempos de adjudicación e inicio de las obras de hasta un millón de euros de presupuesto.