La Junta invierte cerca de 90.000 euros a mejorar la accesibilidad del IES María Bellido, de Bailén (Jaén)

Visita al IES María Bellido. - JUNTA

BAILÉN (JAÉN), 12 (EUROPA PRESS)

La Junta de Andalucía invierte cerca de 90.000 euros a mejorar la accesibilidad del IES María Bellido, de Bailén (Jaén), donde se está ejecutando una actuación de eliminación de barreras arquitectónicas.

Así lo ha indicado el delegado de Desarrollo Educativo, Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación, Francisco José Solano, durante una visita al centro para conocer estas obras, en la que también han participado su director, Antonio Álvarez, y el alcalde, Luis Mariano Camacho.

Solano ha señalado la apuesta de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional para mejorar la accesibilidad de las infraestructuras de los centros docentes de la provincia. En el IES María Bellido, ha invertido casi 90.000 euros en la eliminación de barreras arquitectónicas, para alumnado con necesidades educativas especiales (NEE).

La actuación ha supuesto la reforma, adecuación y redistribución de los núcleos de aseos del alumnado en planta baja para la dotación de un aseo adaptado para alumnado con necesidades especiales, dotado de inodoro, lavabo, ducha y espacio para ayudas técnicas, así como la renovación y modernización de los aseos y dotación de un cuarto de limpieza.

"En la actuación también se han eliminado barreras arquitectónicas en los accesos al edificio, tanto desde el patio interior como de los patios exteriores, mediante la construcción de rampas accesibles conforme a la vigente normativa técnica de aplicación", ha explicado.

Por último, el delegado territorial ha destacado que "en los últimos dos años, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha invertido en el IES María Bellido alrededor de 800.000 euros en equipamientos, mejora de infraestructuras, así como en su modernización con la dotación de equipamiento y digitalización de las aulas.

Igualmente, a través del Plan Mejora tu Centro, se han llevado a cabo mejoras para incrementar el confort térmico de los centros educativos y sus instalaciones.

Por otra parte, el delegado territorial ha aludido al compromiso para reforzar la plantilla con el programa integral implantado en centros de transformación social (ZTS) en la provincia de Jaén. El IES María Bellido de Bailén es beneficiario de este programa con la incorporación de dos docentes y un especialista de Orientación Educativa.

"Se trata de un programa que incorpora profesorado de apoyo que actúa como segundo docente en el aula o mediante desdobles, reforzando el aprendizaje del alumnado con mayor desfase curricular y reduciendo de forma efectiva la ratio en las aulas", ha detallado.

Esta medida pone el foco en el alumnado vulnerable para facilitar su proceso de enseñanza-aprendizaje, con el fin de mejorar los rendimientos escolares para asegurar el éxito académico.

Solano ha precisado que 68 centros educativos de la provincia de Jaén de zonas de transformación social (ZTS) reciben en este curso más docentes "con el objetivo de mejorar la calidad y la equidad de la educación como herramienta fundamental de compensación de las desigualdades sociales y económicas". Para ello, la Consejería ha ampliado la plantilla pública con 84 docentes y especialistas.