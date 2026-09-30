La Junta invierte más de 265.000 euros en la reforma de la Escuela Infantil Campanillas de Vera (Almería)

Fachada de la Escuela Infantil Campanillas de Vera (Almería). - JUNTA DE ANDALUCÍA

VERA (ALMERÍA), 30 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha iniciado las obras de reforma, mejora y reparación de patologías en la Escuela Infantil Campanillas de Vera (Almería), una actuación que supondrá una inversión de 265.140 euros y que cuenta con un plazo de ejecución previsto de cuatro meses.

Según ha informado la Administración autonómica en una nota, los trabajos contemplan la reparación integral de la cocina del centro, con la sustitución de la instalación de fontanería, el pavimento y el alicatado, además de la redistribución de algunos de sus elementos.

Asimismo, se realizarán reformas destinadas a mejorar las circulaciones y la distribución del edificio. En concreto, se abrirá un nuevo acceso independiente para la zona de servicio, próximo a la cocina, y se cerrará un porche para ampliar una de las aulas.

La actuación se completará con la reforma de la instalación eléctrica y la reparación de los elementos de hormigón armado afectados por la oxidación de las armaduras en pilares y vigas del forjado sanitario.

De las obras se beneficiarán los 122 niños y niñas escolarizados en la Escuela Infantil Campanillas. La intervención forma parte del Plan de Infraestructuras Educativas de la Consejería de Educación, que ejecuta la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE).

La contratación se ha realizado a través del acuerdo marco puesto en marcha por la agencia "para agilizar los tiempos de adjudicación" de las obras con un presupuesto de hasta un millón de euros.