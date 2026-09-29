Sucesos. Detenido el jefe antidroga de la Guardia Civil de Segovia junto a tres personas más, por una operación de droga

SEGOVIA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El responsable del Equipo contra la Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil de Segovia, el sargento primero Miguel Ángel Barbero, ha sido detenido junto a otras tres personas en una operación relacionada con el tráfico de estupefacientes, nueve años después de su primera detención por estos delitos.

Fuentes de la Subdelegación del Gobierno han confirmado los cuatro arrestos que se enmarcan en una investigación dirigida desde Madrid por los servicios centrales de la Guardia Civil que ha culminado con las detenciones en Segovia.

Los otros tres detenidos no pertenecen a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y no se esperan más detenciones en el marco de esta investigación.

La detención del sargento se produce más de nueve años después de otra, también en una investigación por narcotráfico. En aquel caso fue investigado por varios delitos, entre ellos tráfico de drogas, pertenencia a banda criminal organizada, cohecho, revelación de secretos y omisión del deber de perseguir la delincuencia. No obstante, en julio de 2018 el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Segovia acordó el sobreseimiento definitivo de las actuaciones.