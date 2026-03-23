La Junta invierte más de 3,4 millones en materia educativa en Guadix (Granada) desde 2019

La delegada de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta en Granada, María José Martín Gómez, ha visitado el Ayuntamiento de Guadix, donde ha mantenido un encuentro con directores y directoras de centros educativos. - JUNTA

GRANADA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La delegada territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía en Granada, María José Martín Gómez, ha visitado el Ayuntamiento de Guadix, donde ha mantenido un encuentro con directores y directoras de centros educativos del municipio para presentar el conjunto de inversiones realizadas en materia educativa, que superan los 3,4 millones de euros en Guadix y los 7,2 millones en la comarca accitana.

Durante su intervención, ha subrayado que "estas inversiones reflejan el compromiso firme del Gobierno andaluz con la mejora de la educación pública, actuando de manera integral en infraestructuras, digitalización, sostenibilidad y Formación Profesional".

En la reunión, celebrada con la participación del equipo de gobierno municipal y responsables educativos, se ha detallado el impacto de las distintas líneas de inversión en los centros del municipio.

Entre ellas destacan cerca de un millón de euros en actuaciones de la Agencia Pública Andaluza de Educación desde 2019; más de 628.000 euros en aulas digitales, 433.000 euros en gastos de funcionamiento, 425.000 euros en bioclimatización con energía fotovoltaica y actuaciones en confort térmico, equipamiento y Formación Profesional.

En cuanto a las inversiones ejecutadas por la Agencia Pública Andaluza de Educación desde 2019, que rozan el millón de euros en el municipio, destacan actuaciones relevantes en distintos centros como la reforma integral de los talleres de Formación Profesional del IES Acci (cerca de 288.000 euros) o la sustitución de su caldera (más de 66.000 euros).

También la ampliación de espacios en la Escuela Infantil La Alcazaba (más de 274.000 euros) junto con actuaciones de mejora energética como la sustitución de carpinterías y protecciones solares (más de 113.000 euros); la mejora de cubiertas y actuaciones estructurales en la Escuela de Arte (más de 140.000 euros en conjunto); la construcción del muro de cerramiento del CEIP Medina Olmos (más de 80.000 euros); e intervenciones en el IES Pedro Antonio de Alarcón para mejorar la accesibilidad y reparar infraestructuras.

Según al delegada "no hablamos solo de cifras, hablamos de mejorar el día a día del alumnado y del profesorado, de modernizar nuestros centros y de garantizar espacios más confortables, sostenibles y adaptados a las nuevas metodologías". Asimismo, ha destacado la colaboración institucional con el Ayuntamiento de Guadix y con la comunidad educativa "que es fundamental para que estas inversiones respondan realmente a las necesidades de los centros".

La jornada ha incluido también la visita a la Escuela Infantil La Alcazaba, donde recientemente ha finalizado la actuación de ampliación y reforma, con una inversión de 274.000 euros, cofinanciada con fondos europeos a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

La intervención ha permitido crear una nueva aula para alumnado de dos a tres años; redistribuir espacios interiores, generando nuevas zonas diferenciadas y un aseo y renovar las cubiertas, incorporando aislamiento térmico, entre otras mejoras. Gracias a esta actuación, el centro incrementa su capacidad con 13 nuevas plazas escolares, dando respuesta a la demanda de escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil.

"La ampliación de la Escuela Infantil La Alcazaba es un ejemplo claro de cómo estamos utilizando los fondos europeos para reforzar la educación desde las primeras etapas, creando nuevas plazas públicas y mejorando las condiciones de los centros", ha indicado la delegada, quien ha reafirmado "la apuesta de la Junta por seguir impulsando nuevas inversiones en la zona, vamos a continuar trabajando para que Guadix y su comarca sigan avanzando con centros educativos más modernos, mejor equipados y preparados para los retos del futuro".