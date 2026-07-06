La Junta invierte más de 423.000 euros para reparar daños del temporal en el IES Monterroso de Estepona

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Miguel Briones, en el IES Monterroso de Estepona - JUNTA

ESTEPONA (MÁLAGA), 6 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), está ejecutando obras de reforma de cubiertas y otras mejoras en el Instituto de Educación Secundaria (IES) Monterroso de Estepona (Málaga) que, con una inversión de 423.257,22 euros, permitirán solventar los daños causados por el temporal de principios de año.

Con esta intervención, la Junta de Andalucía ha destinado al municipio costasoleño un total de 6,2 millones de euros en infraestructuras y equipamiento educativo desde 2019.

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Miguel Briones, ha acudido este lunes al centro educativo para conocer el estado de la actuación, acompañado por la concejala de Educación del Ayuntamiento de Estepona, María Aguilar, y por el gerente de APAE en Málaga, Kader Miguel Djebbour.

El IES Monterroso está formado por un edificio principal, varias construcciones anexas y otras tres edificaciones independientes destinadas a gimnasio, ciclos formativos y aula magna. Varias de ellas han sufrido filtraciones de agua, humedades y pérdida de revestimientos.

"El Gobierno andaluz ha ofrecido una respuesta rápida y efectiva a las situaciones sobrevenidas por el temporal que nos afectó en los primeros meses de año. El plan 'Andalucía Actúa' está permitiendo que se acometan de manera inmediata todas estas intervenciones que, como en el caso del IES Monterroso, precisan los centros de la provincia para garantizar su funcionamiento y mantenimiento", ha señalado Briones.

Las obras, realizadas por la empresa Construcciones T. Arjona, con un plazo de ejecución previsto de cuatro meses, consistirán en el desmontaje y sustitución de la cubierta de teja del edificio principal, construida sobre una placa de fibrocemento con presencia de amianto, apoyada en correas metálicas.

En su lugar, se colocará una cubierta tipo panel sándwich con acabado imitación teja y se instalará un nuevo canalón oculto para recogida de aguas pluviales con chapa de acero galvanizado. También está proyectado un nuevo falso techo acústico en la superficie afectada por la sustitución de la cubierta.

Posteriormente se procederá al sellado de las juntas existentes entre edificios y de las zonas de encuentro entre cubiertas planas y paramentos, en las que se han producido filtraciones. Asimismo, se revisarán y repararán las cubiertas planas de los edificios anexos, reponiendo la tela asfáltica y el material de cubrición que sea necesario.

Finalmente, se colocará una chapa de acero galvanizado sobre la cubierta actual del aula magna y se llevarán a cabo trabajos de reparación de revestimientos deteriorados y de pintura, tanto en espacios interiores como exteriores del centro.

La actuación se enmarca en el plan 'Andalucía Actúa' de la Junta de Andalucía para reparar las infraestructuras docentes que resultaron dañadas a consecuencia de las inclemencias meteorológicas del mes de febrero y su contratación se ha realizado a través del acuerdo marco puesto en marcha por la Agencia para agilizar los tiempos de adjudicación e inicio de las obras de hasta un millón de euros de presupuesto.

Por otro lado, han recordado que, desde 2019, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha destinado un total de 6.220.346,48 euros a Estepona. De ellos, 3.995.411,87 euros corresponden a actuaciones destinadas a la mejora de las infraestructuras ejecutadas por APAE.

A ello se suma 1.350.304,54 euros en equipamiento informático. Otros 409.887,70 euros han sido destinados a los centros dentro del programa destinado a la mejora del confort térmico de los centros. La cantidad restante, 464.742,37 euros, corresponde al plan Mejora tu centro en sus anualidades de 2024 y 2025, destinado tanto a la adquisición de material inventariable como a la realización de obras menores por parte de los centros de titularidad pública.