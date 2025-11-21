La Junta invierte más de 750.000 euros desde 2022 en centros educativos de La Rambla (Córdoba)

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta, Diego Copé, en su visita a La Rambla. - JUNTA DE ANDALUCÍA

LA RAMBLA (CÓRDOBA), 21 (EUROPA PRESS)

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Diego Copé, acompañado por el alcalde de La Rambla, Jorge Jiménez, ha resaltado este viernes la apuesta del Gobierno andaluz por este municipio de la Campiña Sur, donde la Junta de Andalucía ha invertido en centros educativos más de 750.000 euros desde 2022.

Según ha detallado la Administración autonómica en una nota, de esta cuantía, más de 50.000 euros corresponden al nuevo programa para la mejora del confort térmico impulsado por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. De él se beneficiarán los tres centros públicos de la localidad: el CEIP Alfar, el CEIP Maestro Romualdo Aguayo y el IES Profesor Tierno Galván.

Otros 50.000 euros, y en una actuación que se encuentra aún en ejecución, se han destinado a una intervención en el IES Profesor Tierno Galván. La obra que se está realizando en dicho instituto de Secundaria consiste en la sustitución del vallado de cerramiento de dicha instalación educativa.

Además, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha asignado una dotación digital a los centros educativos públicos rambleños que supera los 225.000 euros, correspondiente tanto a la distribución de dispositivos portátiles como a la instalación y/o modernización de Aulas Digitales Interactivas (ADI).

Todas estas actuaciones se unen a otras realizadas recientemente en la localidad como la instalación de un sistema de energía fotovoltaica y refrigeración adiabática en el IES Profesor Tierno Galván o la colocación de nuevas ventanas y lamas en el módulo de Infantil del CEIP Maestro Romualdo Aguayo.