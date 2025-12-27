La Junta licita 215 obras de construcción y mejora de centros educativos andaluces en 2025 por 104 millones de euros

Centro educativo en Roqueta de Mar (Almería). - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha licitado en 2025 un total de 215 obras de construcción, ampliación, reforma y mejora de centros educativos, con un presupuesto de 104,7 millones de euros. En concreto, han salido a contratación cinco centros nuevos, dos sustituciones, 26 ampliaciones y 182 actuaciones de reforma y mejora, todas ellas recogidas en el Plan de Infraestructuras Educativas que ejecuta la Agencia de Educación.

De este modo, en 2025 se han licitado las obras de un nuevo Instituto de Educación Secundaria en zona pueblo de Benalmádena (Málaga) y de otro nuevo IES en el barrio de Soliva de Málaga capital, ambos ya en construcción. Además, según ha informado la Junta en una nota, están en contratación un nuevo instituto de Secundaria en la zona de Las Marinas de Roquetas de Mar, en Almería; la finalización de un nuevo IES en Dos Hermanas (Sevilla) y la segunda fase del nuevo Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) de Entrenúcleos, también en Dos Hermanas.

Asimismo, están contratadas y pendientes de inicio las obras de sustitución del CEIP Intelhorce de Málaga, y se encuentra en construcción el nuevo edificio para educación primaria del CEIP Los Argonautas de Chipiona (Cádiz).

En el apartado de ampliaciones y adaptaciones destacan la rehabilitación de edificios para el Conservatorio Profesional de Música de Úbeda (Jaén), recientemente licitada; la ampliación y adecuación de espacios en el CEIP Nueva Andalucía de Adra (Almería), también en fase de contratación; y la ampliación y reforma de espacios educativos en la Escuela de Arte León Ortega de Huelva, ya en construcción.

También está en construcción la ampliación del IES Lola Flores, en Jerez de la Frontera (Cádiz), y se encuentra en licitación la del IES Santa Teresa de Jaén. Para estas grandes actuaciones se cuenta con cofinanciación de la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el actual marco 2021-27.

Además, en el año 2025 también se han licitado doce obras de ampliación de escuelas infantiles de primer ciclo (0-3 años) financiadas con fondos MRR (Mecanismo de Recuperación y Resiliencia) de la UE, así como dos actuaciones en el marco del Fondo de Transición Justa (FTJ) destinadas a la ampliación de espacios para la impartición de ciclos formativos.

En cuanto a las reformas y mejoras, entre las obras licitadas en 2025 destacan alrededor de 80 intervenciones destinadas a la mejora de la accesibilidad, la eliminación de barreras arquitectónicas y la creación de espacios adaptados para el alumnado con necesidades especiales.

También se han tramitado diversas obras de actualización y reparación de instalaciones y urgencias técnicas, entre ellas las destinadas a resolver desperfectos ocasionados por la Dana de otoño de 2024.

Según ha detallado De las 217 obras licitadas en 2025, un total de 89 están finalizadas, 78 están en construcción, 34 están contratadas y pendientes de inicio y 14 están en contratación.

Junto con estas actuaciones, en 2025 se han adjudicado e iniciado obras licitadas en 2024 de tanta relevancia como la sustitución del CEIP Pablo Ruiz Picasso de Fuengirola (Málaga) o la construcción de un nuevo IES en Almerimar, en El Ejido (Almería). Además, este año se han licitado las redacciones de los proyectos para la construcción de un nuevo IES en el barrio de Los Bermejales de Sevilla capital o la sustitución del CEIP Nuestra Señora de Los Remedios de Cártama (Málaga)