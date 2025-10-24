La Junta licita por 4,16 millones las obras de ampliación del CEIP Nueva Andalucía de Adra (Almería)

La consejera de Desarrollo Educativo y FP, María del Carmen Castillo, durante su visita al CEIP Nueva Andalucía de Adra (Almería). - MARIAN LEÓN - EUROPA PRESS

ADRA (ALMERÍA), 24 (EUROPA PRESS)

La Junta de Andalucía ha licitado las obras de ampliación y adecuación de espacios en el CEIP Nueva Andalucía de Las Cuatro Higueras, en el municipio de Adra (Almería), por un importe de 4,16 millones de euros y con un plazo de ejecución de 12 meses.

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha visitado el centro donde ha explicado que la actuación dará respuesta a la demanda de escolarización existente en la zona y permitirá la retirada de aulas prefabricadas.

Además, dotará al centro de los espacios necesarios para pasar de una a dos líneas tanto en las enseñanzas de Infantil y Primaria como en los dos primeros cursos de Secundaria que imparte, según ha trasladado la Junta en una nota.

Así, la intervención ampliará la capacidad del centro en 285 puestos escolares más, hasta alcanzar un total de 570, y permitirá también ordenar el centro por etapas educativas.

Castillo ha subrayado que desde 2019 se han concluido en Adra un total de 16 actuaciones, por más de 1,8 millones. Entre ellas, ha destacado la ampliación y reforma del CEIP Mare Nostrum, terminada en julio de 2022 con una inversión superior al millón de euros. Esta actuación fue cofinanciada por fondos europeos.

Estas cifras "demuestran una vez más el compromiso del Gobierno andaluz con el municipio de Adra y sus infraestructuras educativas", según ha valorado. Por su parte, el alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha destacado la importancia de este proyecto para la comunidad educativa y, especialmente, para el núcleo de La Curva.

"La licitación de las obras del CEIP Nueva Andalucía supone un paso decisivo para hacer realidad una mejora muy esperada por las familias, el profesorado y el alumnado", ha afirmado el primer edil, quien ha resaltado que esta actuación, "permitirá modernizar y ampliar unas instalaciones que se habían quedado pequeñas ante la creciente demanda educativa".

Cortés ha enfatizado que esta actuación "permitirá mejorar las condiciones de aprendizaje y la comodidad de toda la comunidad educativa". Además, ha reafirmado el compromiso del Ayuntamiento de Adra de "seguir colaborando con la Junta para garantizar que los trabajos se desarrollen con agilidad y eficacia".

UN NUEVO EDIFICIO

La Consejería construirá un nuevo edificio que contará, en su planta superior, con los espacios de Secundaria: cuatro aulas polivalentes con 120 plazas, un laboratorio y las aulas de Música y Plástica.

En la planta baja se localizarán los espacios del segundo ciclo de Infantil: seis aulas polivalentes para 150 niños y niñas, con sus aseos integrados y aulas exteriores; aula de espacios comunes y gimnasio con aseos y vestuarios, con acceso a la pista polideportiva.

Este nuevo módulo se conectará en su planta alta con uno de los edificios existentes y dispondrá de ascensor, dotando así de accesibilidad a todo el conjunto.

La construcción de este nuevo edificio permitirá que el aulario existente se destine exclusivamente a las enseñanzas de Primaria, para lo cual se llevará a cabo una adecuación de espacios para obtener seis nuevas aulas polivalentes, hasta sumar un total de 12 con capacidad para 300 escolares. También se reformarán todos los núcleos de aseos y se habilitará un aseo adaptado por cada planta.

La cocina actual, recientemente reformada, se mantendrá, y junto a ella se situará el comedor, con accesos directos desde el interior y el exterior del edificio. También cercano a la cocina y el comedor se emplazará el salón de usos múltiples, mientras la biblioteca se colocará en el extremo oeste del edificio actual, con conexión al exterior, de modo que se pueda utilizar fuera del horario escolar.

En los espacios exteriores habrá una zona de juegos de Infantil y otra para Primaria y Secundaria, áreas ajardinadas y huerto, así como un nuevo porche cubierto. Como resultado de todas las intervenciones, el colegio incrementará su superficie construida en 1.737 metros cuadrados y 276 metros cuadrados de porches.

Nueva Andalucía contará con una instalación de bioclimatización mediante refrigeración adiabática con apoyo de placas solares fotovoltaicas con la que se mejorará el confort térmico del centro y se reducirá el gasto energético y las emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero. Asimismo, dispondrá de un sistema de calefacción con aerotermia que evitará el consumo de combustibles fósiles.

Esta actuación forma parte del Plan de Infraestructuras Educativas de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, que ejecuta la Agencia Pública Andaluza de Educación, y cuenta con cofinanciación europea a través del Programa de Andalucía Feder 2021-2027.