La Junta en Málaga celebra en este inicio de curso la bajada de la ratio media en las aulas con el refuerzo de docentes

La delegada de la Junta en Málaga, Patricia Navarro, junto al delegado territorial de Desarrollo Educativo, Miguel Briones; la concejala del distrito Cruz de Humilladero, Teresa Porras, y la directora del CEIP Giner de los Ríos. - JUNTA

MÁLAGA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, ha inaugurado este miércoles el nuevo curso escolar 2025/2026 que comienza para 140.527 estudiantes del segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial. Lo ha hecho en una visita al CEIP Giner de los Ríos, en el distrito Cruz de Humilladero de Málaga capital, en donde ha puesto en valor el trabajo que está realizando el gobierno de Juanma Moreno no sólo en la mejora y construcción de nuevas infraestructuras educativas sino también en el refuerzo de las plantillas de profesorado que permiten un descenso de la ratio media en las aulas.

Acompañada por el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación, Miguel Briones; la concejala del distrito Cruz de Humilladero, Teresa Porras, y la directora del centro, Sandra Páez; Navarro ha celebrado que este nuevo curso comienza con un refuerzo en la plantilla docente a nivel autonómico y provincial.

"A pesar del descenso del número de alumnos a consecuencia de la bajada de la natalidad, este Gobierno ha ido incrementando el número de profesores porque queremos una enseñanza de calidad, en la que el docente puede ejercer su profesión con una menor carga de trabajo y con una atención más personalizada a un grupo más reducido de alumnos", ha añadido.

Así, este curso que comienza lo hace con 2.300 estudiantes menos con respecto al curso anterior entre las etapas del segundo ciclo de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato; que se traduce en una bajada de las ratios que llevan descendiendo durante los últimos seis años no sólo por este descenso del alumnado sino también por la gestión educativa en las unidades educativas.

"En nuestra provincia en la etapa de Infantil hemos reducido la ratio media a 19,79 alumnos por aula y en Primaria, se sitúa en 21,43 alumnos por aula. En el caso de Secundaria la ratio media está en 27,14; y en Bachillerato, nos situamos en 30,8 alumnos por aula", ha detallado la delegada de la Junta para añadir que las ratios en las etapas de Secundaria y Bachillerato de la provincia se encuentran muy por debajo de la media nacional que establece el Gobierno de España y que se sitúa en 30 y 34 alumnos por aula, respectivamente.

La delegada ha afirmado que para conseguir este descenso es fundamental el refuerzo de la plantilla docente andaluza, con la incorporación de 6.528 profesores más al sistema andaluz, de los que 2.528 ya se han incorporado este mes de septiembre y para lo que la Junta de Andalucía ha destinado 130 millones de euros. "De esos 2.528 nuevos docentes; un número importante de ellos, 1.200, irán específicamente destinados a los programas de atención al alumnado con necesidades especiales" ha explicado.

En la provincia, este curso la plantilla se refuerza en 634 docentes que se suman a una plantilla que ya alcanza los cerca de 20.000 profesionales de la docencia. En el caso de la atención para el alumnado con necesidades especiales, para este curso se incorporan 22 profesionales nuevos a una plantilla de más de 2.340 especialistas.

Navarro ha recordado que este incremento supone un 40% más de docentes y monitores especializados que en 2018, lo que demuestra "que los esfuerzos que está realizando el Gobierno de Juanma Moreno para no dejar a ningún alumno atrás no tiene precedentes".

Además del refuerzo en las plantillas, Navarro ha puesto en valor que este curso 2025/26 culmina el proceso de equiparación salarial de los profesores con la media nacional gracias a la cuarta subida retributiva anual que puso en marcha la Junta de Andalucía hace cuatro años.

PUESTA EN MARCHA DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS

En este sentido, la delegada ha señalado que "para Juanma Moreno la educación es uno de los pilares básicos de su acción de gobierno" que se traduce en la mejora de las plantillas pero también en su apuesta inversora para mejorar, ampliar y construir nuevas infraestructuras educativas "que permiten poner fin a las enormes deficiencias en esta ámbito que veníamos arrastrando desde hace tantos años".

En concreto, el pasado curso finalizó con la inauguración de dos nuevos centros educativos en la provincia: el IES Cilniana en Marbella y el IES Ana Carmona Veleta en Mijas, ambos con una inversión de siete millones de euros.

"Pero no nos conformamos y seguimos haciendo los deberes para comenzar este curso dando pasos importantes para la construcción de nuevos proyectos de centros educativos que suman 33,8 millones de euros en toda la provincia y más de 1.600 nuevas plazas escolares", ha afirmado.

Así, en este mismo distrito de Cruz de Humilladero se van a llevar a cabo los trabajos de sustitución del CEIP Intelhorce, cuyas obras ya han sido adjudicadas por 6,4 millones de euros, que permitirán la demolición de los dos edificios que componen el centro y su sustitución, en la misma parcela, por uno de nueva construcción.

También en la capital la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha licitado las obras de construcción del nuevo IES en el zona de Soliva por un presupuesto de 12,6 millones de euros. Un nuevo centro que se ubicará cerca de la Universidad de Málaga en una parcela de 13.225 metros cuadrados y más de 5.000 metros cuadrados construidos para un total de 640 puestos escolares.

En Fuengirola ya han comenzado las obras de sustitución del CEIP Pablo Ruiz Picasso que, con una inversión de 4,5 millones de euros, permitirá unificar los dos edificios actuales en una única parcela para sumar un total de 225 plazas.

Y en Benalmádena ya se han adjudicado las obras de construcción del nuevo IES en Benalmádena Pueblo por 10,2 millones de euros para la creación de una nueva infraestructura que dará respuesta a la demanda de escolarización de la zona sumando 500 plazas para estudiantes de Secundaria y Bachillerato.

"Trabajamos cada día para cubrir las necesidades educativas de hoy y las futuras, sabiendo que en unos años vamos a tener que absorber una mayor demanda de plazas educativas por la llegada a nuestra provincia de 20.000 nuevos residentes de media", ha enfatizado Navarro.

Así, desde 2019 ya se han finalizado seis nuevos centros educativos en toda la provincia a los que se sumarán estas cuatro nuevas infraestructuras y cuya inversión total ascenderá a 64,5 millones de euros.

Asimismo, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional tiene en planificación nuevas actuaciones como el CEIP Nuestra Señora de los Remedios en Cártama, cuya adjudicación para la redacción del proyecto saldrá en breve; así como el nuevo instituto en Parque Victoria, en el Rincón de la Victoria, cuyas obras serán adjudicadas muy pronto.

Junto a la construcción de nuevos centros la delegada del Gobierno andaluz en Málaga ha señalado que desde 2019 se han finalizado un total de 442 obras de ampliación, adecuación de espacios o bioclimatización que suman una inversión de más de 85,5 millones de euros y están actualmente en ejecución 36 actuaciones con un presupuesto previsto de más de 43,7 millones de euros.

ACTUACIONES DE MEJORA DURANTE EL VERANO

Durante la época estival y aprovechando las vacaciones del curso escolar la Delegación territorial de Desarrollo Educativo ha iniciado una treintena de actuaciones (27 de accesibilidad y tres para la ampliación de espacios) con una inversión de 2,8 millones de euros.

Entre ellas la delegada ha destacado las que están en ejecución en el CEIP Giner de los Ríos con la instalación de un ascensor y la creación de un aula específica que se pondrá en marcha este mismo curso. Ambas actuaciones suman una inversión de 237.500 euros.