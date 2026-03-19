La Junta mantiene el plan de ampliación del CEIP Ferrer Guardia de Almería, pero lo condiciona al presupuesto

La consejera de Desarrollo Educativo y FP de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, este jueves durante su comparecencia parlamentaria en comisión. - JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCIA

SEVILLA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha defendido que el CEIP Ferrer Guardia, en la Cañada de San Urbano de Almería, ha recibido distintas actuaciones y aportaciones económicas en los últimos años y ha asegurado que la ampliación prevista de 1,8 millones de euros sigue incluida en el plan de infraestructuras educativas, si bien su ejecución se abordará en función de las disponibilidades presupuestarias.

Así lo ha trasladado este jueves en comisión parlamentaria la consejera de Desarrollo Educativo y FP, María del Carmen Castillo, quien, en respuesta al diputado de Vox Juan José Bosquet, ha señalado que la atención a las infraestructuras educativas es "continua y constante", aunque ha admitido que "las instalaciones son muchas y a veces es imposible atender a todas las necesidades a la vez".

En su intervención, la consejera ha detallado que el centro ha recibido diferentes fondos a través de programas gestionados por la propia Consejería, entre ellos 8.000 euros el pasado año para mejora de equipamiento y 15.000 euros este año destinados a mejorar el confort climático. Asimismo, ha recordado que en febrero de 2022 se ejecutó una actuación para la construcción de dos nuevas aulas de Infantil con un presupuesto superior a 345.000 euros.

La titular andaluza de Educación ha señalado la colaboración con el Ayuntamiento de Almería, al que corresponde el mantenimiento de los centros de Infantil y Primaria, y que, según ha indicado, ha realizado actuaciones en este y otros colegios de la capital.

Sobre el servicio de comedor escolar, Castillo ha indicado que al inicio del curso se preveían 155 usuarios, con siete monitores, y que, tras el aumento de la demanda, el servicio se ha reforzado hasta contar con nueve monitores, con 13 horas, además de personal laboral adicional.

En cuanto a la ratio de alumnado, ha asegurado que el centro no supera los límites establecidos y que la mayoría de las aulas se sitúan por debajo de 22 alumnos, con la excepción de un grupo de quinto de Primaria que alcanza los 27 estudiantes debido a una incorporación tardía.

Durante el debate, la consejera ha subrayado además el volumen de inversiones en materia educativa en la capital almeriense, donde ha cifrado en 123 las actuaciones realizadas por un importe cercano a 32 millones de euros, a las que ha sumado otras inversiones en programas como bioclimatización, energías renovables o digitalización.

VOX CRITICA EL "DETERIORO"

Por su parte, Bosquet ha criticado el deterioro de las instalaciones del centro y ha advertido de que la comunidad educativa ha trasladado en numerosas ocasiones problemas como aseos inhabilitados, humedades en las aulas, pistas deportivas con desperfectos, mobiliario deteriorado y ventanas en mal estado "que afectan a la seguridad y al bienestar del alumnado".

Asimismo, ha señalado situaciones como cajetines de persianas "apuntalados o pegados" para evitar su caída, la entrada de aire en las aulas en días de viento o la existencia de una escalera en los edificios de Infantil y Primaria que, según ha indicado, no se ajusta a las dimensiones adecuadas ni dispone de doble barandilla.

El parlamentario de Vox también ha puesto el foco en la incertidumbre sobre la inversión anunciada en 2022, al asegurar que ni el AMPA ni la comunidad educativa conocen con claridad si sigue prevista, qué actuaciones incluye ni en qué plazo se ejecutará.

En este sentido, ha reclamado al Gobierno andaluz medidas concretas y plazos para garantizar unas instalaciones "seguras, dignas y adecuadas", así como un servicio de comedor que cumpla con las ratios y cuente con el personal necesario, al entender que el alumnado del centro tiene "el mismo derecho que cualquier otro alumno andaluz" a estudiar en "condiciones adecuadas".