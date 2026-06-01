La Junta moderniza las aulas de Huelva frente al calor con cerca de cuatro millones de inversión

Aire acondicionado en un aula del IES José Antonio Fernández Muriel de Lepe. - JUNTA DE ANDALUCÍA

LEPE (HUELVA), 1 (EUROPA PRESS)

El delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación de la Junta en Huelva, Carlos Soriano, y el alcalde de Lepe, Adolfo Verano, han visitado el IES José Antonio Fernández Muriel para conocer las actuaciones realizadas dentro del Plan de Confort Climático impulsado por la Junta de Andalucía. La provincia ha recibido una inversión total de 3,8 millones de euros dentro del plan, una iniciativa que beneficia a 244 centros educativos de 66 municipios onubenses.

Así lo ha indicado la Junta en una nota, donde señala que en este centro educativo de Lepe se han instalado 45 equipos de aire acondicionado con una inversión de 56.933 euros destinada a mejorar las condiciones térmicas de las aulas y espacios docentes.

Durante la visita, Soriano ha destacado que esta actuación forma parte del "importante esfuerzo inversor" que está realizando el Gobierno andaluz "para adaptar los centros educativos a la realidad climática actual y garantizar espacios más saludables, confortables y adecuados para el aprendizaje".

Al respecto, ha apuntado que con este programa los centros docentes han instalado ya 1.376 nuevos elementos de confort térmico, "contribuyendo a mejorar el bienestar de miles de alumnos y docentes".

Entre las actuaciones ejecutadas destacan la instalación de 1.041 equipos de aire acondicionado y climatización, 138 estructuras de sombreado exterior como toldos, pérgolas y porches, 98 ventanas y cerramientos destinados a mejorar el aislamiento térmico, 56 actuaciones de arbolado para generar nuevas zonas de sombra natural y 43 radiadores u otros sistemas térmicos complementarios.

El delegado ha señalado que "la Junta de Andalucía "está dando respuesta con hechos a una demanda histórica de la comunidad educativa, mejorando las condiciones de los centros educativos mediante inversiones reales, sostenibles y adaptadas a las necesidades de cada municipio". "Lepe constituye un ejemplo del alcance de este programa, ya que recibirá una inversión global de 208.290 euros para actuaciones de confort climático en diez centros educativos públicos del municipio", ha añadido.

Además del IES José Antonio Fernández Muriel, el IES La Arboleda contará con una inversión de 60.000 euros, la cuantía máxima prevista dentro de esta iniciativa. La Junta ha señalado que el Plan de Confort Climático "permite que cada centro educativo determine las actuaciones más adecuadas para sus necesidades mediante la transferencia directa de fondos a sus cuentas de funcionamiento, reforzando así la autonomía de gestión de los equipos directivos y agilizando la ejecución de las mejoras".

Estas actuaciones se complementan con el Plan de Bioclimatización que desarrolla la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. En la provincia de Huelva ya se han invertido más de 8,6 millones de euros para la bioclimatización de 34 centros educativos, de los cuales 33 cuentan además con instalaciones de energía solar fotovoltaica para autoconsumo.

La Junta de Andalucía destaca que "continúa avanzando así en la modernización de las infraestructuras educativas, apostando por soluciones sostenibles y eficientes que permitan reducir el impacto de las altas temperaturas en las aulas y mejorar la calidad de los espacios destinados al aprendizaje".

Con estas actuaciones, subraya el Gobierno andaluz que "reafirma su compromiso" con una educación pública "de calidad", dotando a los centros educativos "de mejores infraestructuras y favoreciendo entornos más confortables, saludables y preparados para afrontar los retos climáticos del futuro".