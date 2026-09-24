La Junta pide "garantías" al Gobierno para sumar auxiliares de conversación a su programa de bilingüismo

La consejera de Educación, María del Carmen Castillo (c) atiende a los medios de comunicación. - EUROPA PRESS

ALMERÍA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, ha señalado este jueves que se han pedido al Gobierno "garantías jurídicas" para poder incorporar a su nuevo programa de bilingüismo los correspondientes auxiliares de conversación "sin que necesariamente suponga una sanción para la comunidad autónoma".

A preguntas de los medios durante su visita al CEIP Ginés Morata de Almería, la titular andaluza en materia educativa ha reconocido el "impás" que atraviesa este programa a la espera de ver cómo incorporar a auxiliares nativos en los centros bilingües este curso tras las sanciones interpuestas por la Inspección de Trabajo debido al régimen de contratación empleado con el anterior plan.

"En nuestro caso son cinco millones de euros que ya tenemos recurridos y que esperemos que nos dé la razón la justicia", ha resumido Castillo, quien ha incidido en el "esfuerzo" de la Junta a la hora de ofrecer una alternativa a través de un programa de comunicación lingüística al que se han sumado 900 centros.

Con ello, confía en que desde la Administración central se "permita a las comunidades autónomas, en condiciones de seguridad" incorporar a las auxiliares de conversación "que siempre han venido estupendamente" a los centros para mejorar la expresión oral en idiomas del alumnado.

Este curso cuenta en total con 513.380 alumnos de segundo de Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria, Bachillerato y de ciclos Formativos de FP que estudian en alguno de los 1.618 centros bilingües de inglés, francés o alemán. De ellos, más de 391.000 --un 76 por ciento-- cursan sus estudios en los 1.221 colegios e institutos públicos que imparten estas enseñanzas.

Así, con motivo del Día Europeo de las Lenguas que se celebra el 26 de septiembre, Castillo ha visitado el CEIP Ginés Morata de Almería, que cuenta con 450 alumnos e imparte enseñanza plurilingüe en español, inglés y francés.

La consejera ha destacado que el Ginés Morata es "la prueba de que la escuela pública puede liderar la vanguardia educativa mediante una oferta sólida y una proyección internacional sin complejos".

En este sentido, ha señalado que "la trayectoria de este centro es el mejor ejemplo de cómo la excelencia académica y la igualdad de oportunidades van de la mano. Apostar por el bilingüismo en un entorno dinámico ha permitido que la innovación sea una herramienta de inclusión para todos".

Castillo ha felicitado al profesorado por su trabajo e implicación en la enseñanza de idiomas y que ha permitido que el centro consiga la acreditación Erasmus+ (2021-2027), una herramienta diseñada por la Comisión Europea que permite a los centros educativos acceder a financiación para proyectos de movilidad transfronteriza.

Durante su intervención, la consejera ha puesto en valor la importancia de aprender idiomas desde edades tempranas. En un entorno globalizado, el conocimiento de otras lenguas no solo es una herramienta esencial para el desarrollo académico, profesional y personal del alumnado, sino que también favorece la comunicación intercultural y multiplica sus oportunidades laborales. Centros bilingües

Del total de centros bilingües, la gran mayoría son públicos (1.221), mientras que los 397 restantes corresponden a la red concertada y privada. Asimismo, el sistema educativo andaluz cuenta con 63 centros plurilingües que imparten de forma simultánea dos lenguas extranjeras, de los cuales 62 son públicos.

En la provincia de Almería, la oferta bilingüe alcanza a más de 57.500 estudiantes distribuidos en 157 centros. Cabe destacar que el 87,3% del alumnado está escolarizado en la red pública, compuesta por 134 colegios e institutos. Además, cuenta con diez centros plurilingües, nueve son públicos.

La consejera Castillo ha hecho referencia también al Programa de Competencia Comunicativa en Enseñanza Bilingüe para impulsar las enseñanzas de idiomas en los centros docentes andaluces. Esta iniciativa se puso en marcha por primera vez el curso pasado y contó con la participación de casi 900 centros docentes, de los cuales 120 pertenecen a Almería.

Este programa incluye actividades extraescolares de refuerzo oral durante una o dos horas semanales, impartidas por docentes del centro o mentorías externas, e intercambios de escolares de al menos siete días con otros centros docentes. Asimismo, contempla inmersiones lingüísticas a través de cursos y actividades intensivas, así como propuestas teatrales en lengua extranjera con la colaboración de compañías que lleven a los centros cuentacuentos, talleres o montajes adaptados.

Castillo ha mencionado, además, otros programas de la Consejería destinados a potenciar el aprendizaje de lenguas. Entre ellos destacan los intercambios escolares con centros educativos de otros países, el programa de movilidad individual PicasoMob en Francia, los campamentos de inmersión lingüística para el alumnado de 6.º de Primaria y 2.º de la ESO y los Torneos de Debate que cuentan con las modalidades de inglés y francés.

Durante su intervención, Castillo ha señalado que todas estas acciones están orientadas a "mantener el impulso del aprendizaje de idiomas, fomentar la motivación del alumnado y garantizar que, pese a las dificultades, la calidad educativa y la igualdad de oportunidades no se vean comprometidas".