La Junta pondrá en funcionamiento 43 aulas nuevas en la provincia de Almería para bajar la ratio en Educación Infantil

Archivo - Mochilas colgadas en un aula de Infantil. - MARTA FERNÁNDEZ JARA - EUROPA PRESS

ALMERÍA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía pondrá en funcionamiento el próximo curso 2026/27 un total de 43 aulas nuevas del segundo ciclo de Educación Infantil en la provincia de Almería para aplicar la bajada de ratio a 22 alumnos por clase en las aulas de tres años, dentro de un proceso de escolarización en el que el 93,21 por ciento de las familias ha obtenido plaza en el centro educativo elegido como primera opción.

Según ha informado la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en una nota, el 97,62 por ciento de las familias ha logrado un puesto escolar en alguno de sus centros preferidos.

La reducción de la ratio en Infantil de tres años es una de las principales novedades del próximo curso, tal y como establece la normativa de escolarización. La medida, acordada con los sindicatos ANPE, CSIF y UGT, se extenderá al resto de cursos de Infantil y Primaria en los próximos años.

La Junta ha señalado que esta ratio queda por debajo de los 25 alumnos que establece por norma el Gobierno central para todo el país y ha destacado que permitirá "dedicar más tiempo a cada estudiante", mejorar la capacidad para detectar dificultades de aprendizaje y ofrecer "una atención óptima" al alumnado con necesidades educativas especiales.

La Consejería ha recibido un total de 5.966 solicitudes para el alumnado de Educación Infantil de tres años que se incorpora por primera vez al sistema educativo andaluz. De ellas, 5.575 corresponden a alumnos admitidos en centros solicitados en primera opción y 264 a alumnos admitidos en alguno de los centros solicitados. Han quedado vacantes 2.119 plazas.

SORTEO PARA RESOLVER EMPATES

Por otro lado, el sorteo celebrado el pasado 13 de mayo, que dio como resultado el número 0,2546, ha resuelto 77 situaciones de empate tras la aplicación del baremo en las solicitudes de admisión correspondientes al procedimiento de escolarización para el curso 2026/27 en los centros públicos y concertados.

Este sorteo solo se aplica cuando las solicitudes de admisión superan la oferta de plazas escolares y cuando, tras la aplicación de los criterios del baremo, se producen situaciones de empate.

En este procedimiento de escolarización para las enseñanzas del segundo ciclo de Infantil, Primaria, Educación Especial, Secundaria y Bachillerato participan todos los niños y niñas que se incorporan por primera vez al sistema educativo, tanto en centros públicos como concertados, así como el alumnado que cambia de centro escolar.

La Consejería ha subrayado que la asignación de plaza escolar al alumnado es uno de los procedimientos anuales "más relevantes" desarrollados por la Administración autonómica, no solo por el volumen, sino por la importancia que tiene para las familias.