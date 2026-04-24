La Junta premia en Córdoba a los periódicos escolares del IES Emilio Canalejo Olmeda y del CEIP Aurelio Sánchez

Desarrollo Educativo premia a los periódicos escolares del IES Emilio Canalejo Olmeda de Montilla y del CEIP Aurelio Sánchez de Peñarroya-Pueblonuevo. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Delegación Territorial en Córdoba de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía ha reconocido, con motivo del Día del Libro, a los ganadores en la provincia de la XXIX Convocatoria de Periódicos y Revistas Escolares.

Según ha informado la Junta en una nota, este certamen, convocado anualmente junto con la Fundación Kutxabank, fruto del convenio suscrito entre ambas entidades, permite establecer estos premios y accésits, a modo de reconocimiento para los periódicos y revistas participantes. En esta edición han participado 42 centros docentes de toda la provincia, 31 de ellos en la categoría de Educación Infantil y Primaria y once en la de Resto de Centros.

El periódico escolar 'El Cerrillo', del CEIP Aurelio Sánchez de Peñarroya-Pueblonuevo, y el denominado 'Aranea', del IES Emilio Canalejo Olmeda de Montilla han obtenido el primer premio, dotado con 1.010 euros cada uno, en las categorías de Infantil-Primaria y Resto de Centros, respectivamente.

El jurado, bajo la presidencia del delegado territorial, Diego Copé, ha acordado conceder, en la categoría Infantil y Primaria, un segundo premio de 900 euros al periódico escolar 'La cometa', del CEIP Manuel Cano Damián de Pozoblanco, y un tercer premio, de 800 euros, al periódico escolar 'Aldealándalus', del CPR Iznájar Norte, de Iznájar.

También ha otorgado, en la categoría de Resto de Centros, un segundo premio, de 900 euros, al periódico escolar 'Asomadilla', del IES Grupo Cántico de Córdoba, y un tercer premio, de 800 euros, al periódico escolar 'Clara Estrella del Ocaso-Luna', del IES Casiana Muñoz Tuñón de Córdoba.

Este tipo de certámenes, según entiende la Junta, "son de vital importancia en la transmisión de valores educativos". Además, la participación del profesorado en la realización de los periódicos y revistas escolares "es altamente valiosa y enriquecedora". Debido a ello, todos los periódicos y revistas escolares no premiados han recibido un accésit de 155 euros cada uno.