Errejón pide que la justicia haga a Mouliaá "responder por tantas mentiras y difamaciones"

El exportavoz de Sumar Íñigo Errejón atiende a los medios de comunicación - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El exdiputado de Sumar Íñigo Errejón ha pedido que "la justicia" haga a la actriz Elisa Mouliaá "responder por tantas mentiras y tantas difamaciones".

Así lo ha hecho este viernes, en declaraciones a los periodistas, a su llegada a los juzgados de Plaza de Castilla, donde el juez Arturo Zamarriego ha citado a los dos a declarar por la querella que presentó el expolítico contra Mouliaá por presuntas calumnias.

"Confío en que la justicia le va a hacer responder por tantas mentiras y por tantas difamaciones. Y solo espero que eso suceda más pronto que tarde", ha afirmado.

Errejón se querelló contra Mouliaá al considerar que le acusó de extorsionar a testigos en la causa en la que se investiga al exdiputado por presunta agresión sexual.