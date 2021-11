Junta premia a seis centros de Cádiz, Córdoba, Jaén, Málaga y Sevilla por fomentar las lenguas extranjeras

SEVILLA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación y Deporte ha premiado a seis colegios e institutos de Cádiz, Córdoba, Jaén, Málaga y Sevilla con los 'Premios para el reconocimiento a centros bilingües y plurilingües en Andalucía con buenas prácticas docentes' durante el curso 2020/21 por su labor y esfuerzo en la puesta en práctica de innovadoras propuestas metodológicas que posibilitan que el alumnado adquiera las destrezas lingüísticas en lenguas extranjeras necesarias para desenvolverse en el mundo actual.

Este certamen, dirigido a los centros públicos bilingües y plurilingües que imparten enseñanzas de Educación Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional, tiene como finalidad promover y distinguir las actuaciones que fomentan el aprendizaje de lenguas extranjeras y como instrumento al servicio de la mejora de la calidad de la educación, según ha explicado la Junta en un comunicado.

En la categoría de centros de Educación Infantil y Primaria, el primer premio ha recaído en el colegio 'Virgen de las Cruces' de El Guijo (Córdoba) por la buena práctica interdisciplinar y plurilingüe 'Sembrando la Paz', se trata de un proyecto muy motivador que consigue dinamizar no solo al alumnado del centro sino también a toda la localidad, implicando además a la comunidad educativa. Esta práctica presta atención al alumnado con necesidades educativas, ya que atiende las diferencias individuales del alumnado. Destaca la inclusión de los Objetos de Desarrollo Sostenible, con aspectos como salud y bienestar, igualdad de género, reducción de las desigualdades o acción por el clima.

El segundo premio ha sido concedido al colegio de Infantil y Primaria Manuel Fernández de Churriana (Málaga) por la práctica denominada 'We Are European'. Es una propuesta de mejora del propio centro ya que integra el trabajo de distintas áreas en torno a una temática común, fomentando los valores europeos. El proyecto está integrado en una Unidad Didáctica Integrada en la que participan todos los grupos del centro. Destaca el gran trabajo realizado para celebrar la actividad Feria de Europa, teniendo además que adaptar las actividades al protocolo Covid del centro. Destaca también por el tratamiento de atención a la diversidad y, además, es fácilmente aplicable a otros contextos similares, como otros centros que desarrollan planes de compensación educativa.

El tercer premio otorgado al colegio Beato Juan Grande, de Carmona (Sevilla), por la buena práctica denominada 'Flying to Flyers: Escalando hasta el Nivel A2' que pone de manifiesto la relevancia que el progreso en los aprendizajes de la lengua extranjera tiene en el propio programa bilingüe del centro, facilitando la adquisición y consolidación de los contenidos adquiridos en las áreas no lingüísticas. Asimismo, el proyecto refleja una serie de decisiones que demuestran la importancia de medir los logros en el proceso de aprendizaje del alumnado.

PREMIADOS CATEGORÍA ESO, BACHILLERATO Y FP

Dentro de la categoría de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional el primer premio ha sido para el IES Kursaal de Algeciras (Cádiz) por la buena práctica plurilingüe con el título 'El trabajo interdisciplinar: Unidades Didácticas Integradas', que destaca por potenciar el trabajo interdisciplinar en lengua inglesa con un carácter más práctico y lúdico, así como las destrezas comunicativas, basándose en el aprendizaje por proyectos.

Las unidades didácticas van dirigidas a fomentar el trabajo colaborativo del alumnado en equipo y su autonomía en el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que contribuye a la mejora de la convivencia en el centro.

Además, no solo destaca el producto final de cada una de las actividades diseñadas y realizadas durante el desarrollo de esta buena práctica en la que participa buena parte del claustro, sino también la relación de actividades complementarias llevadas a cabo. Entre ellas, cabe señalar 'El Día del Bilingüismo' donde se da visibilidad a los productos finales elaborados por el alumnado del centro.

El segundo premio corresponde al IES Pedro Espinosa de Antequera (Málaga) por la buena práctica interdisciplinar 'Healthcare, a Key Factor for Human Development', unidad didáctica integrada dirigida al alumnado de 3.º ESO.

El objetivo es fomentar la apreciación de nuestro sistema sanitario de cobertura universal, valorando el privilegio que supone la asistencia sanitaria gratuita, mediante la investigación y estudio de los países que la ofrecen, así como el coste de los tratamientos sanitarios esenciales para los países que carecen de ella. Además, la implementación de esta buena práctica ha servido de descarga emocional para el alumnado tras convivir con la pandemia a lo largo de un curso y medio. En esta buena práctica destaca el uso de descriptores y subdescriptores de las diferentes destrezas lingüísticas recogidos en el Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL), al igual que el uso de metodologías activas.

Por último, el tercer premio ha recaído en el IES Salvador Serrano de Alcaudete (Jaén), por su buena práctica interdisciplinar e internivelar 'Give a Second Life To Your Waste', concebida como una serie de actividades relacionadas con la ecología y la educación ambiental y encaminadas, asimismo, a hacer crecer el proyecto bilingüe del centro. La buena práctica supone la introducción de actividades innovadoras desde un enfoque interdisciplinar, resaltando el fomento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Asimismo, ha contribuido a convertir el centro en un ejemplo de eficiencia energética y medioambiental, contado además con la ayuda de agentes externos.