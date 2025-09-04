La Junta prepara las líneas estratégicas para fomentar la FP en Granada en el nuevo curso

La delegada de Desarrollo Educativo, María José Martín, en el centro en la imagen con el equipo de FP - JUNTA

GRANADA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta en Granada, María José Martín, se ha reunido este jueves con el equipo de profesionales que trabajan en la dinamización de la FP en la provincia para trazar las líneas estratégicas para este nuevo curso.

En la reunión, han analizado la situación actual de este tipo de formación en la provincia de Granada y se han trazado las líneas de trabajo para "seguir impulsando la FP en la provincia, la innovación y su conexión con las necesidades reales del tejido productivo granadino", según ha subrayado la delegada territorial.

En este sentido, ha elogiado el trabajo "de este equipo como motor de mejora continua de la FP en la provincia", según ha informado la Junta en una nota de prensa tras la reunión.

Según Martín, "la FP es una prioridad absoluta para la Junta de Andalucía, ya que es la llave para el futuro laboral de nuestros jóvenes y un pilar fundamental para el desarrollo económico de nuestra provincia, por lo que encuentros como éste son cruciales para coordinar esfuerzos, escuchar a los profesionales sobre el terreno y seguir avanzando para ofrecer una FP de la máxima calidad, inclusiva y adaptada a los nuevos desafíos".

El equipo de dinamizadores ha expuesto las principales acciones que lleva a cabo, centradas en reforzar la colaboración entre centros educativos y el entorno socioeconómico, ampliar el número de puestos formativos disponibles en empresas y entidades colaboradoras y para fomentar la dualización y la realización de labores de prospección.

La reunión de trabajo ha servido para consolidar el compromiso de la Delegación Territorial con el fortalecimiento de la FP, coincidiendo con el impulso que está recibiendo esta etapa educativa a nivel autonómico y nacional. Se han tratado temas clave como la oferta formativa, la planificación de jornadas y eventos, y la promoción de proyectos innovadores que sitúan a Granada a la vanguardia de la formación técnica.