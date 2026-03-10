Junta prevé que más de 12.000 familias malagueñas tendrán bonificaciones en el primer ciclo de Infantil el próximo curso

La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, ha visitado en Coín la Escuela Infantil Doña Lola junto al delegado de Desarrollo Educativo, Miguel Briones, y el alcalde, Francisco Cantos. - JUNTA

El objetivo del Gobierno andaluz es llegar de forma progresiva a la gratuidad de las plazas de cero a tres años

COÍN (MÁLAGA), 10 (EUROPA PRESS)

Un total de 493 plazas en las Escuelas Infantiles de la provincia de Málaga estarán bonificadas el próximo curso 2026/27 para la primera etapa de Educación Infantil, recursos que se suman a las plazas que en el presente ejercicio ya disponen de estas ayudas para ofrecer el servicio bonificado a más de 12.000 familias malagueñas.

La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, ha visitado este martes en Coín la Escuela Infantil Doña Lola, un centro que abrió sus puertas el pasado año y que a partir del próximo curso contará con 35 plazas bonificadas tras adherirse al Programa de Ayuda a las Familias para el Fomento de la Escolarización en el Primer Ciclo de Infantil.

Durante la visita, Navarro ha estado acompañada por el alcalde de Coín, Francisco Santos; el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Miguel Briones; el concejal de Juventud, Juan Antonio Bernal; y la directora del centro, Laura Gámez.

La delegada ha destacado que el Gobierno andaluz está reforzando el apoyo a las familias mediante un programa que, además de favorecer el acceso a la educación en los primeros años de vida, contribuye de manera directa a facilitar la conciliación laboral y personal.

"Las escuelas infantiles cumplen un papel fundamental en el desarrollo educativo de los menores, pero también en el apoyo diario a miles de familias que necesitan compatibilizar su vida profesional con el cuidado de sus hijos", ha señalado.

En este sentido, Navarro ha recordado que el próximo 1 de abril se abrirá el plazo de matriculación para el primer ciclo de Educación Infantil, un periodo en el que las familias podrán optar a estas ayudas que la Junta concede a través de la colaboración público-privada con estos centros educativos.

De cara al curso 2026/27, doce nuevas escuelas infantiles privadas de la provincia de Málaga se han incorporado al programa de ayudas, lo que permitirá sumar 29 nuevas unidades educativas y alcanzar 493 plazas bonificadas adicionales para las familias malagueñas.

A las nuevas plazas se suman las correspondientes al presente curso, 9.228 para niños de DOS años, completamente subvencionadas y otras 5.000 plazas para cero y un año, de las que en torno al 56% está bonificada al 100%.

En total, más de 12.000 familias de la provincia de Málaga podrán beneficiarse en el curso 2026/27 de plazas bonificadas en el primer ciclo de Infantil a través del Programa de Ayuda para el Fomento de la Escolarización.

La delegada ha subrayado que la apuesta por este programa de bonificaciones "responde al compromiso del Gobierno andaluz con la conciliación y con el impulso de la escolarización temprana. De hecho, desde la llegada de Juanma Moreno a la Junta de Andalucía han sido 62 el número de centros escolares que se han adherido a esta iniciativa".

En el caso concreto de Coín, serán cuatro las escuelas infantiles que contarán con plazas bonificadas: CEI Triciclo, CEI Pasito a Pasito, CEI Caramelo y CEI Doña Lola. Este último centro dispondrá de 35 plazas bonificadas, mientras que el conjunto del municipio alcanzará 135 plazas con ayudas.

"Estas plazas supondrán para las familias un ahorro de 240,53 euros al mes, lo que se traduce en 2.645 euros por alumno y curso escolar que asume la Junta de Andalucía", ha incidido Navarro.

Los beneficios de estas bonificaciones para las familias de Coín se suman a otras mejoras ejecutadas por la Consejería de Desarrollo Educativo que han supuesto una inversión superior a 3,1 millones de euros en la localidad desde 2019.

El montante se ha destinado al desarrollo de nuevas infraestructuras educativas, con más de 2,12 millones de euros; a las mejoras en el confort térmico de los centros educativos, con 228.751 euros; y a las actuaciones desarrolladas a través del plan 'Mejora tu Centro', mediante transferencias directas para la financiación de intervenciones que han supuesto más de 300.000 euros. Además se ha invertido casi 475.000 euros para otros equipamientos educativos del municipio.

Más de 21.800 menores en el primer ciclo de Infantil El presente curso 2025/26 arrancó con un total de 21.888 menores matriculados en el primer ciclo de Educación Infantil. De ellos, 5.670 están escolarizados en centros públicos, 14.910 en centros privados adheridos al programa de ayudas a las familias (que son un total de 271 escuelas infantiles) y 1.308 en centros privados.

Navarro ha señalado que el objetivo es seguir incrementando la escolarización en esta etapa educativa, aprovechando el aumento de plazas bonificadas y el creciente número de centros que se suman al programa.

La delegada ha recordado además que la gratuidad de las plazas para el alumnado de dos años, aprobada por la Junta de Andalucía el pasado año, se aplica a este tramo de edad por ser el que concentra mayor número de escolarizaciones.

Dicha gratuidad comenzó a aplicarse en el presente curso escolar 2025/26. Mientras tanto, los menores de cero y un año continúan beneficiándose de bonificaciones de hasta el 50% del coste de la plaza en función de la renta familiar, a lo que se suman otras ayudas para los servicios complementarios como el comedor o el aula matinal y de tarde, que pueden reducir el coste entre un 30% y un 60% según los ingresos familiares.

Gracias a este sistema de apoyo, el 99% de las familias que escolarizan a sus hijos en esta primera etapa educativa recibe algún tipo de bonificación.

"Nuestro objetivo es seguir avanzando progresivamente hasta alcanzar la gratuidad completa de toda la etapa educativa de cero a tres años, facilitando así la vida de las familias andaluzas", ha concluido Navarro.