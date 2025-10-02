La Junta realiza obras de mejora y modernización en la Escuela Infantil Santo Domingo de Granada

La delegada de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta en Granada, María José Martín, ha visitado las instalaciones de la Escuela Infantil Santo Domingo. - JUNTA DE ANDALUCÍA

GRANADA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta en Granada, María José Martín, ha visitado las instalaciones de la Escuela Infantil Santo Domingo para comprobar el resultado de las obras de adecuación y mejora ejecutadas en el centro, en las que la administración autonómica ha invertido más de 200.000 euros.

Durante la visita, la delegada pudo constatar la finalización de una intervención integral que ha permitido modernizar y garantizar las óptimas condiciones de seguridad y confortabilidad del edificio. La actuación, ejecutada por la Agencia Pública Andaluza de Educación, se ha centrado en la renovación de elementos estructurales clave, incluyendo la sustitución de cubiertas, la reparación de muros de carga, la renovación de falsos techos y la adecuación de cornisas.

La inversión global ha contado con distintas partidas, destinadas a mejorar tanto la infraestructura como los recursos educativos. De esta manera se han llevado a cabo obras de adecuación y escolarización por valor de 160.000 euros.

Esta partida, la de mayor cuantía, ha financiado las obras de ejecución en elementos estructurales del edificio, asegurando la habitabilidad y seguridad de las instalaciones para la comunidad educativa.

Una segunda partida, para la adecuación de espacios interiores, ha contado con 23.427 euros, inversión dirigida a mejorar y adaptar los espacios internos de la escuela para optimizar el desarrollo de la actividad educativa diaria y el bienestar del alumnado.

También se ha contado con una partida de 3.634 euros destinada a la adquisición de nuevo equipamiento y recursos didácticos para complementar la modernización de las instalaciones.

La inversión en la E.I. Santo Domingo se enmarca dentro del extenso plan de inversiones en escuelas infantiles que la Junta de Andalucía ha ejecutado en la provincia de Granada entre 2019 y 2025. Con una inversión total que supera 1,68 millones de euros, este plan ha incluido intervenciones significativas en varios centros clave del área metropolitana y otras comarcas.

La delegada recordó el esfuerzo inversor de la Junta, destacando además otras inversiones como la llevada a cabo en la Escuela Infantil Portal de Belén en Granada (257.901,52 euros), en La Alcazaba en Guadix (274.414,70 euros), en la Infanta Cristina en Loja (289.895,98 euros), y las escuelas Los Almendros (348.585,54 euros) y Los Girasoles (352.974,50 euros) en Motril, todas ellas actualmente en fase de construcción.

EL CENTRO

La Escuela Infantil Santo Domingo es un pilar educativo en la capital, dedicado en exclusiva al Primer Ciclo de Educación Infantil.

En la actualidad, el centro cuenta con una comunidad formada por 59 alumnos y alumnas, a los que atiende un personal compuesto por 12 docentes y 7 personas de apoyo no docente, lo que garantiza una atención de calidad y personalizada.

Para satisfacer las necesidades de las familias, el centro ofrece una amplia gama de servicios complementarios para el próximo curso escolar 2025/2026. Estos servicios incluyen Aula Matinal, Comedor y Aula de Tarde, así como un Servicio de Atención Socioeducativa, formando un ecosistema integral de apoyo al desarrollo y la conciliación familiar.

Además, la escuela está inmersa en una dinámica de continua innovación a través de su participación en destacados programas y proyectos educativos, como el plan de Bibliotecas Escolares, el Plan de Igualdad de Género en Educación de Andalucía y el TDE (Transformación Digital Educativa), en el marco del Plan Código Escuela 4.0, que dota al alumnado de competencias digitales desde las primeras edades.

En sus declaraciones, la delegada destacó que "esta importante inversión refleja el firme compromiso de la Junta de Andalucía con la educación de la primera infancia. Con estas obras, no solo estamos garantizando la seguridad estructural del centro, sino que estamos proporcionando a nuestros niños y niñas, y al equipo de profesionales que les atiende, un entorno moderno, seguro y confortable que favorece el aprendizaje y el desarrollo en estas edades tan tempranas".

La Escuela Infantil Santo Domingo, ubicada en la capital granadina, se consolida así con estas obras como un referente en la oferta educativa para el primer ciclo de infantil, contando ahora con unas instalaciones renovadas y completamente adecuadas a las necesidades pedagógicas y de seguridad de su alumnado.