La Junta recuerda que "agredir a un docente no es un hecho menor" tras el caso de Roquetas de Mar (Almería)

Archivo - CEIP Juan de Orea de Roquetas de Mar (Almería). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

ALMERÍA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Delegación Territorial de Educación en Almería ha vuelto a respaldar a la maestra del CEIP Juan de Orea de Roquetas de Mar (Almería) que fue agredida por la madre de una alumna, condenada a un año de prisión por estos hechos, sentido en el que han reafirmado su compromiso "con la defensa y protección de todos los profesionales de la enseñanza".

"Agredir a un docente no es un hecho menor ni una conducta sin consecuencias. Nuestros maestros y profesores merecen desarrollar su labor con seguridad, tranquilidad y el reconocimiento de toda la sociedad", han apuntado en un comunicado, en que inciden en que la defensa de los docentes es también "defender la educación". "Ni una agresión más", han apostillado.

Así, han asegurado que la Ley de Autoridad del Profesorado, impulsada por el Gobierno andaluz y aprobada en el Parlamento, supuso en este sentido un marco de amparo y protección que facilitan las actuaciones en el ámbito judicial.

Para la Junta, la resolución judicial dictada a raíz de este caso "pone de manifiesto la gravedad de unos hechos absolutamente inaceptables así como un claro ejemplo de que la violencia contra el profesorado tiene consecuencias penales".

Con ello, han insistido en expresar el "apoyo y solidaridad" con la docente afectada y con el conjunto de la comunidad educativa del centro. "Las agresiones a nuestros docentes no pueden ni deben quedar impunes. Quienes recurran a la violencia contra un profesional de la enseñanza deben ser conscientes de que sus actos pueden constituir delitos y conllevar penas de prisión", han advertido.

Desde la Junta han apuntado que "ninguna discrepancia, desacuerdo o circunstancia justifica jamás una agresión", porl o que han invitado a abordar cualquier conflicto en el ámbito educativo "desde el diálogo, el respeto y la colaboración entre las familias y el profesorado".

"La educación y el bienestar de nuestros hijos e hijas deben estar por encima de cualquier diferencia, y nunca puede recurrirse a la violencia como respuesta ante una situación de desacuerdo", han manifestado.