La Junta refuerza la infraestructura y los recursos educativos de Benalúa (Granada) con 745.000 euros de inversión

La delegada de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta en Granada, María José Martín, ha visitado el Instituto de Educación Secundaria de Benalúa. - JUNTA DE ANDALUCÍA

BENALÚA (GRANADA), 23 (EUROPA PRESS)

La delegada de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta en Granada, María José Martín, ha visitado el Instituto de Educación Secundaria de Benalúa para constatar la finalización de actuaciones de mejora en el centro y ha destacado "la importante inversión educativa" realizada en la localidad, que alcanza los 745.000 euros.

Durante el recorrido por las instalaciones, la delegada ha podido comprobar la ejecución de dos obras clave recientemente finalizadas y recepcionadas, como son la reparación de patologías de cimentación.

Se trata de una "intervención esencial" para la consolidación y seguridad del edificio que ha consistido en la estabilización del terreno afectado por asientos mediante la inyección de resinas, así como la reparación de los revestimientos y carpinterías dañadas.

Esta obra, adjudicada a la empresa Prodesur Construcción y Proyectos, S.L., ha representado una inversión de 239.000 euros y ha tenido un plazo de ejecución de mes y medio.

También se han llevado a cabo trabajos de reparación de daños en cubiertas por el temporal dana, una actuación urgente para solventar los perjuicios ocasionados por las lluvias torrenciales, que ha supuesto una inversión de 52.000 euros.

Además, junto a estas dos intervenciones, ya finalizadas, se suman a otra obra importante ejecutada recientemente, como fue la sustitución de la caldera, con una inversión de 63.000 euros.

En conjunto, solo en el IES Benalúa, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha invertido en infraestructuras desde 2019 la cantidad de 353.000 euros.

La delegada ha aprovechado la visita para poner en valor el compromiso del Gobierno andaluz con la educación pública en toda la comarca de Guadix, donde la inversión global asciende a más de 7,3 millones de euros.

EN DATOS

En concreto, en el municipio de Benalúa, la inversión total en materia educativa alcanza los 745.000 euros, de los que el IES Benalúa es un claro beneficiario, recibiendo fondos para confort térmico; gastos de funcionamiento; fondos del Plan Mejora tu Centro; dotación para el ciclo formativo de Cocina y Restauración, y para el equipamiento de Aulas Digitales.

El IES Benaúa, que cuenta con 147 alumnos y alumnas, 33 docentes y 5 profesionales no docentes, ofrece enseñanzas de ESO y el Ciclo Formativo de Grado Básico en Cocina y Restauración.

Dispone de servicios complementarios como comedor escolar y una amplia oferta de actividades extraescolares (ajedrez, colpbol, fútbol sala, voleibol) y programas de acompañamiento educativo.

Asimismo, participa en proyectos europeos Erasmus+ y en múltiples programas educativos de la Consejería.