La Junta reivindica la ampliación del CEIP Andalucía de Santa María del Águila ante el crecimiento de El Ejido (Almería)

La consejera de Educación de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, durante una comparecencia en el Pleno del Parlamento andaluz. - JOAQUIN CORCHERO /PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, ha defendido este jueves como "necesaria" la ampliación del CEIP Andalucía de Santa María del Águila, en El Ejido (Almería), para mejorar las instalaciones educativas de un municipio que se encuentra "en continuo crecimiento", mediante una actuación ya licitada por más de tres millones de euros que permitirá duplicar la capacidad del centro.

Así lo ha trasladado a preguntas del diputado autonómico del PP por Almería Juan José Salvador Giménez durante una sesión plenaria del Parlamento andaluz, en la que ha recordado que este verano se ha licitado la obra, con un plazo de ejecución de 12 meses, que permitirá ampliar las instalaciones actuales en unos 1.900 metros cuadrados.

Castillo ha señalado que la actuación permitirá pasar de los 225 puestos escolares actuales a 450 y transformar el colegio de un C1 a un C2, además de incorporar comedor, biblioteca, sala de usos múltiples, gimnasio con vestuarios y ocho aulas polivalentes.

Asimismo, ha explicado que el proyecto contempla refrigeración adiabática, paneles solares fotovoltaicos, calefacción por aerotermia y ventilación natural con apertura automática de ventanas, así como la ampliación de los espacios exteriores.

Durante su intervención, Salvador Giménez ha señalado que la actuación "va mucho más allá de aumentar el número de aulas" y ha sostenido que permitirá responder "a las necesidades presentes y futuras de todas las familias" del centro ejidense.

El parlamentario 'popular' ha criticado además la falta de respuesta en etapas anteriores al crecimiento de municipios como El Ejido, al afirmar que "no encontró una respuesta suficiente en materia de infraestructura educativa" durante "demasiado tiempo".

Por su parte, Castillo ha señalado que, pese a la pérdida de alumnado registrada en Andalucía, Almería es la provincia que menos estudiantes ha perdido en proporción, con unos 800 alumnos de los 30.000 que, según ha cifrado, se han perdido en el conjunto de la comunidad autónoma.