La Junta resalta la inversión de 140.000 euros en obras de mejora en el CEIP Sierra de Cádiz en Algar (Cádiz)

La delegada de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, Mercedes Colombo, durante una visita al Colegio Público Sierra de Cádiz en Algar. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALGAR (CÁDIZ), 2 (EUROPA PRESS)

La delegada de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, Mercedes Colombo, ha refrendado la apuesta del Gobierno andaluz por la educación "de calidad" en todas sus vertientes durante una visita al Colegio Público Sierra de Cádiz en Algar, donde se realizado una inversión de 141.000 euros en obras de saneamiento y adecentamiento de sus pistas deportivas.

Colombo ha estado acompañada en esta visita por el alcalde de Algar, José Carlos Sánchez, y el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en la provincia de Cádiz, José Ángel Aparicio, según una nota de la Junta.

El director del CEIP, Manolo Robles, también ha participado en el acto, así como el profesorado del centro educativo.

Mercedes Colombo ha hablado de las inversiones realizadas desde la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en este colegio, la última de ellas, esa inversión de 141.000 euros. Además, ha apuntado a proyectos finalizados en el centro que ascienden a 120.488,88 euros, y a los 41.291,35 euros que se han destinado desde 2020 a 2025 en materia de equipamiento.

A este respecto, la Junta ha detallado que se han adquirido armarios, ordenadores, material de protección frente a la Covid-19, equipamiento en aulas digitales y material de reposición.

La delegada ha recordado "la potente inversión" que ha presentado la Junta de Andalucía recientemente con el programa de Confort Térmico, destinada a que colegios e institutos mejoren las condiciones de bienestar y confort en sus aulas, con una inversión de casi ocho millones de euros para la provincia de Cádiz.

"Esta iniciativa es una prueba más que refuerza nuestra apuesta por una educación de calidad en entornos más saludables y sostenibles", ha sostenido.

Las ayudas van destinadas a la climatización de los centros educativos y está incluida en el plan Mejora tu centro, impulsado desde la Consejería de Desarrollo Educativo y FP, que contempla más de 54 millones de euro para la mejora individualizada de la climatización en casi 3.500 centros educativos de toda Andalucía. La Sierra de Cádiz ha recibido 848.892,87 euros de este programa, de los que a Algar le han correspondido 5.815,88 euros.

Para terminar la delegada de la Junta en la provincia de Cádiz ha manifestado que con iniciativas como ésta "refrendamos la apuesta firme del Gobierno de Juanma Moreno por el bienestar del alumnado y del profesorado, por la eficiencia energética y por la modernización de nuestros colegios e institutos".

Por su parte, el alcalde de Algar ha agradecido la asistencia de la delegada así como al delegado territorial de Educación por su primera visita a la localidad, y ha asegurado que esta visita "demuestra el compromiso firme" de la Junta con la educación y con las instalaciones de este colegio público.

"Hoy visitamos con satisfacción estas obras de la pista exterior, la reforma del muro exterior, así como el saneamiento y rehabilitación de la pista deportiva", ha dicho Sánchez, quien ha agradecido también al equipo directivo el trabajo que realiza "día a día para que nuestros niños sigan presumiendo de una excelente educación de calidad".

Por último, ha manifestado su seguridad de que "seguiremos contando con el apoyo de la Junta de Andalucía para futuras demandas y mejoras de nuestro centro escolar".