La Junta señala los 4,5 millones para reparar infraestructuras docentes dañadas por el temporal en la provincia de Jaén

ORCERA (JAÉN), 2 (EUROPA PRESS)

El delegado de Desarrollo Educativo, Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación en Jaén, Francisco José Solano, ha subrayado "la inversión de 4,5 millones que va a destinar la Junta para reparar las infraestructuras docentes en la provincia que hayan resultado dañadas a consecuencia de las borrascas de las últimas semanas".

Así lo ha manifestado en su visita al IES Gandhi, de Orcera, acompañado por su director, Matías Arroyo, y el alcalde de la localidad, Juan Francisco Fernández, según ha informado este lunes el Gobierno andaluz.

Solano ha podido comprobar de primera mano los daños provocados en este centro, así como supervisar el inicio de los trabajos y actuación de urgencia que se va a llevar a cabo.

"La actuación consistirá en la sustitución de la cubrición de tejas curvas cerámicas que actualmente posee la cubierta, afectada por la rotura de tejas provocada por la caída de dos árboles de gran porte, con una inversión total de más de 28.000 euros", ha explicado.

Según ha detallado, "en la provincia de Jaén, el número de incidencias se sitúa en más de 80 intervenciones, para las cuales se ha movilizado una inversión de 4,5 millones de euros destinados a su reparación. De ellas, 29 "ya han comenzado en distintas fases".

Solano ha añadido que estas intervención forma parte de las actuaciones de urgencia del Plan Andalucía Actúa como consecuencia de los daños ocasionados por el temporal en centros educativos jiennenses.

Con respecto a su tipología, predominan las filtraciones y humedades, así como el deterioro de carpinterías y cerramientos. También se han registrado incidencias en las zonas exteriores, principalmente por la caída de arbolado y otras roturas estructurales.

Por otra parte, el delegado ha señalado que, desde el año 2019, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha destinado más de 500.000 euros a la modernización de los centros educativos de Orcera, con la dotación de equipamiento y digitalización de las aulas.

Además, a través del Plan Mejora tu Centro, se han llevado a cabo mejoras para incrementar el confort térmico de los centros educativos y sus instalaciones.