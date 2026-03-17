La Junta señala que tiene en ejecución obras en centros educativos de la provincia de Cádiz por más de 20 millones

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, visita en Jerez el Instituto de Educación Secundaria Lola Flores. - Esther Lobato - Europa Press

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha informado de que la Junta mantiene actualmente 28 actuaciones en marcha en centros educativos de la provincia de Cádiz. En este sentido, ha añadido que estas obras, que se encuentran en fase de construcción, contratadas o en contratación, superan los 20 millones de euros.

Además, según ha indicado la Junta en una nota tras la visita de a consejera a las obras que se están realizando en el Instituto de Educación Secundaria Lola Flores de Jerez de la Frontera, ha recordado que desde 2019 se han finalizado en la provincia un total de 271 obras de construcción, ampliación o mejora de centros educativos públicos, con un prepuesto superior a 37,2 millones. Este "esfuerzo inversor", ha asegurado Castillo, "consolida la apuesta del Gobierno andaluz por la educación pública, garantizando centros modernos que respondan a las necesidades actuales".

Castillo ha afirmado que disponer de unas buenas instalaciones y espacios bien equipados facilitan a los docentes impartir una enseñanza innovadora y de calidad y ha destacado que "invertir en infraestructuras educativas es una apuesta por el futuro de la educación y del alumnado".

La consejera ha visitado las obras del IES Lola Flores en Jerez y del Centro de Educación Infantil y Primaria Los Argonautas en Chipiona, que cuentan con un presupuesto conjunto que supera los siete millones de euros.

Respecto al IES Lola Flores, ha detallado que su ampliación, con un presupuesto que supera los tres millones de euros, convertirá al instituto en un centro de referencia para la Formación Profesional de la zona, además de permitir la retirada de los módulos prefabricados instalados en el recinto. Se estima que las obras, si avanzan según lo previsto, concluyan durante el último trimestre de 2026.

La consejera ha recordado que desde 2019 se han concluido en Jerez de la Frontera un total de 48 actuaciones, por un importe cercano a los diez millones de euros, destacando entre ellas el nuevo IES Elena García Armada, que imparte ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos; la reforma y mejora del CEIP San Juan de Dios, incluidos trabajos de accesibilidad; y la adaptación de espacios para ciclos formativos en el Instituto Francisco Romero Vargas.

También se han terminado 22 actuaciones de climatización y bioclimatización, con instalación de refrigeración adiabática y paneles solares fotovoltaicos, ha apuntado Castillo, que ha añadido que "fruto de estas actuaciones se han creado en el municipio 760 nuevos puestos escolares".

CEIP LOS ARGONAUTAS EN CHIPIONA

Por su parte, la intervención en el CEIP Los Argonautas, que cuenta con una inversión de 3,8 millones de euros, permitirá reunificar las enseñanzas de Infantil y Primaria en una misma instalación. Para ello, las obras consisten en la construcción de un edificio de nueva planta que contará con 150 plazas para el alumnado de Primaria, sustituyendo así a la edificación actual, ubicada en otra parcela del municipio, que presenta deficiencias y carencias debido a su antigüedad.

Además, esta nueva planta se construye en la misma parcela en la que se encuentra la sede de Infantil, lo que permitirá unificar ambas enseñanzas en un mismo recinto y completar un centro educativo de tipología C1, con 225 puestos escolares.

El nuevo edificio contará con una superficie construida de 1.588,90 metros cuadrados y dispondrá, en la zona docente, de seis aulas de Primaria, dos aulas de pequeño grupo y aula específica de Educación Especial, esta última con acceso directo a un aseo adaptado. En la zona común habrá biblioteca, gimnasio con vestuarios, sala de usos múltiples y sala de recursos, además de núcleos de aseos para el alumnado.

En la nueva construcción habrá comedor y cocina y en el exterior habrá un porche cubierto, pista polideportiva y zona de juegos, entre otros. El edificio estará equipado, además, con una instalación de bioclimatización mediante refrigeración adiabática y energía solar fotovoltaica, así como con un sistema de calefacción con aerotermia que evitará el consumo de combustibles fósiles, según ha explicado la Junta.

IES LOLA FLORES EN JEREZ

Por su parte, en el IES Lola Flores la actuación impulsada permitirá adaptar el centro a sus necesidades actuales de escolarización, potenciar los espacios de Formación Profesional y retirar los módulos prefabricados instalados en el recinto, según ha indicado la Junta, que ha añadido que para ello, se construirá un nuevo edificio destinado a ciclos formativos, con más de 1.000 metros cuadrados de superficie, y se adecuarán los espacios existentes para albergar dos líneas completas de Secundaria, dos de Bachillerato y otros espacios para FP.

Así, el centro se reorganizará en su conjunto y se estructurará por etapas educativas, a fin de garantizar los espacios necesarios para todas las enseñanzas y atendiendo a su funcionalidad y accesibilidad, según la Junta, que ha explicado que en los edificios existentes, donde se localizan las enseñanzas de Secundaria y Bachillerato, se reubicarán nuevas aulas de música y plástica para Secundaria, tres aulas de apoyo, tres laboratorios, aula de desdoble, aula taller y dos aulas polivalentes para ciclos formativos.

Además, se creará un aula de Educación Especial con aseo adaptado, despacho para las asociaciones de padres y madres del alumnado y despacho para el propio alumnado.

Asimismo, según ha indicado, en el nuevo edificio se alojarán los talleres necesarios para los ciclos que imparte el centro, todos ellos de la familia de Hostelería y Turismo, habrá un taller para el ciclo de Cocina y Gastronomía, incluidas cámaras frigoríficas, cuarto de basura, recepción y almacén; un taller de panadería, también con cámaras frigoríficas y almacén; y un taller para el ciclo de Cocina y Restauración, con almacén.

Esta nueva construcción contará con bioclimatización mediante refrigeración adiabática y placas solares fotovoltaicas para la producción de energía eléctrica, instalaciones que permitirán un menor gasto eléctrico para el centro al tiempo que reducirán las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. También dispondrá de calefacción por radiadores con generación de calor mediante equipos de aerotermia, ha señalado la Junta, que ha indicado que una vez finalizadas las obras y retirados los módulos prefabricados, se urbanizarán los espacios exteriores, donde se dispondrá un nuevo parking y porches para creación de zonas de sombra.