La Junta subraya la importancia de la orientación educativa para el alumnado de Secundaria en una jornada en Cádiz

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Cádiz, José Ángel Aparicio (i), en las Jornadas Provinciales de Orientación de Educación Secundaria organizadas por el Centro de Profesorado (CEP) de Jerez - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Cádiz, José Ángel Aparicio, ha subrayado la relevancia de la orientación en el sistema educativo para el alumnado de Secundaria, durante en una etapa "decisiva" de su formación.

Aparicio ha asistido en Jerez de la Frontera a las Jornadas Provinciales de Orientación de Educación Secundaria, un encuentro dirigido a profesionales de la enseñanza en el que se ha abordado la importancia de la orientación educativa como "herramienta esencial" para el acompañamiento del alumnado.

Durante su intervención, ha considerado que la orientación en el sistema educativo constituye "una pieza fundamental para acompañar al alumnado, atender sus necesidades y ayudarle a construir su proyecto personal, académico y profesional".

Además, ha agradecido de manera expresa al Centro de Profesorado (CEP) de Jerez su "implicación" en la organización de estas jornadas, así como su "compromiso" con la formación permanente del profesorado y con la creación de espacios de reflexión y trabajo compartido entre los distintos profesionales del ámbito educativo.

En este sentido, ha señalado que la orientación educativa desempeña "un papel esencial en la mejora del éxito escolar, en la prevención del abandono educativo temprano y en la atención a la diversidad", especialmente en una etapa como la Educación Secundaria, en la que el alumnado "debe afrontar decisiones relevantes sobre su futuro".

Asimismo, el delegado territorial ha reconocido la labor de los equipos de orientación, del profesorado, de los equipos directivos y del conjunto de profesionales que trabajan cada día en los centros educativos, destacando "su dedicación, sensibilidad y compromiso con una atención cada vez más personalizada y ajustada a las necesidades reales del alumnado".

José Ángel Aparicio ha incidido también en la importancia de este tipo de encuentros para favorecer el intercambio de experiencias, buenas prácticas y herramientas de trabajo, al tiempo que refuerzan la coordinación entre profesionales y contribuyen a seguir avanzando hacia una educación más inclusiva, equitativa y de calidad.