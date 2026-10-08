Lourdes Mohedano acerca los valores del olimpismo al alumnado del IES Alhendín (Granada) a través del programa Mentor 10

Lourdes Mohedano acerca los valores del olimpismo al alumnado del IES Alhendín (Granada) - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALHENDÍN (GRANADA), 8 (EUROPA PRESS)

El Instituto de Educación Secundaria Alhendín (Granada) ha acogido una nueva actividad del programa Mentor 10 de la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, protagonizada por la gimnasta olímpica Lourdes Mohedano, una de las grandes referencias de la gimnasia rítmica española y la deportista andaluza más laureada de esta disciplina.

La jornada ha contado con la asistencia del delegado territorial de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte en Granada, Luis Recuerda Martínez y el alcalde de Alhendín, Jorge Rafael Sánchez, junto a numerosos alumnos y alumnas del centro que han participado en este encuentro, así como las gimnastas del Club de gimnasia rítmica del municipio.

La actividad ha tenido además un carácter especialmente relevante al convertirse en la primera actuación del programa Mentor 10 en la provincia de Granada durante el presente curso escolar, una nueva edición con la que la Junta de Andalucía continuará acercando a los jóvenes andaluces el ejemplo y la experiencia de destacados deportistas para fomentar la práctica deportiva y la transmisión de valores.

Durante su intervención, Lourdes Mohedano ha compartido con el alumnado los momentos más significativos de una trayectoria deportiva marcada por el esfuerzo, la disciplina y la superación personal.

La medallista olímpica ha trasladado a los jóvenes la importancia de valores como la constancia, el trabajo en equipo, el compromiso y la perseverancia, además de destacar los beneficios que aporta el deporte para el desarrollo personal y la adquisición de hábitos de vida saludables.

El delegado territorial de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte en Granada ha afirmado que con este acto "se inicia una nueva edición de este programa acercando a nuestros jóvenes el testimonio de una deportista excepcional como Lourdes Mohedano, cuya trayectoria representa perfectamente los valores que queremos transmitir desde la Junta de Andalucía".

Recuerda ha añadido que "Mentor 10 permite que los estudiantes entren en contacto directo con referentes que demuestran que el talento siempre debe ir acompañado de trabajo, sacrificio y perseverancia. El deporte es una poderosa herramienta educativa y social, capaz de formar personas comprometidas, saludables y preparadas para afrontar los desafíos de la vida".

Por su parte, el alcalde de Alhendín ha agradecido que el municipio haya sido elegido para acoger esta primera actividad del curso y ha puesto a Lourdes Mohedano como ejemplo para los jóvenes del municipio, "por su esfuerzo, constancia y excelencia para dejar una huella muy positiva para el alumnado en esta jornada que no olvidarán".

Tras el encuentro celebrado en el instituto, la actividad se ha trasladado al Polideportivo Municipal de Alhendín, donde Lourdes Mohedano ha dirigido una master class práctica con las participantes, compartiendo conocimientos técnicos y experiencias adquiridas a lo largo de su carrera deportiva.

La jornada ha concluido con un turno de preguntas que ha permitido a los asistentes conocer de primera mano los retos, sacrificios y satisfacciones que acompañan a una deportista de alto nivel.

Impulsado por la Junta de Andalucía, el programa Mentor 10 tiene como objetivo fomentar la práctica deportiva y transmitir valores positivos entre la juventud mediante el contacto directo con deportistas de élite andaluces, que se convierten en modelos cercanos para las nuevas generaciones.

A lo largo de sus ocho ediciones, la iniciativa ha recorrido numerosos centros educativos y entidades deportivas de la comunidad autónoma.

Lourdes Mohedano cuenta con el palmarés más destacado de la gimnasia rítmica andaluza y fue medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.

A lo largo de su trayectoria ha conquistado más de cuarenta medallas internacionales, entre ellas cuatro preseas mundialistas, dos de oro, además de numerosos éxitos en Copas del Mundo y Campeonatos de Europa, consolidándose como uno de los grandes referentes del deporte andaluz.

En la provincia de Granada, el programa Mentor 10 ha consolidado una destacada trayectoria acercando el deporte de élite a jóvenes de muy distintos ámbitos.