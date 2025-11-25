Málaga contará con una feria de educación científica y tecnológica destinada al alumnado

Reunión para concretar avances de la feria de educación científica y tecnológica destinada al alumnado de la provincia de Málaga - JUNTA

MÁLAGA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación en Málaga, en colaboración con la Universidad de Málaga, el Ayuntamiento y la Diputación Provincial, convoca la Feria de la Educación Científica y Tecnológica de Málaga 2026, con el propósito de acercar la ciencia, la tecnología y la innovación al conjunto de la ciudadanía y muy especialmente al público más joven.

Para concretar los últimos avances de la organización, este martes se ha celebrado una reunión en la Delegación Territorial, con la participación de todas las entidades citadas más representantes de diversos centros educativos, así como de la Fundación Descubre, la Academia Malagueña de las Ciencias y el Centro de Ciencia Principia.

La Feria de la Educación consistirá en un amplio conjunto de actividades de divulgación científica orientadas a fomentar el pensamiento crítico y las vocaciones STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

Para ello, se dirigirá al alumnado de centros de Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato que, bajo la coordinación de su profesorado, desarrollarán proyectos experimentales y tecnológicos durante el curso académico 2025/26. Los centros educativos de la provincia recibirán las bases de la convocatoria desde el 27 de noviembre, día en que se abrirá el plazo de preinscripción.

Estos trabajos serán expuestos de forma pública en un encuentro participativo, donde el alumnado deberá mostrar, explicar y defender sus proyectos, poniendo de manifiesto no solo sus conocimientos científicos y técnicos, sino también su capacidad de comunicación, creatividad y compromiso con los retos del presente.

La Feria mostrará cómo la ciencia y la tecnología afectan y transforman nuestro entorno cotidiano, y destacará la conexión entre los fenómenos naturales, las aplicaciones tecnológicas y su impacto social.

Se tratará, por tanto, de una experiencia educativa y ciudadana, en la que los estudiantes se convierten en los protagonistas del conocimiento y la innovación. Además de su dimensión expositiva, la Feria será también un concurso escolar con diversas categorías, en el que se valorará la calidad científica, la originalidad y el valor didáctico de los proyectos.