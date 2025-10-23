Más de 100 estudiantes participan en Baeza (Jaén) en 'Hackathon' para potenciar sus habilidades emprendedoras

BAEZA (JAÉN), 23 (EUROPA PRESS)

Un total de 110 estudiantes de Bachillerato y Formación Profesional, procedentes de dos centros educativos de la provincia de Jaén, han participado este jueves en el 'Hackathon' que Andalucía Emprende ha celebrado en Baeza con el objetivo de favorecer el desarrollo de sus habilidades emprendedoras.

En un formato de competición, los participantes, agrupados en equipos, han tenido que dar respuesta al reto de tener que arrancar en tres meses todos los olivos de la provincia de Jaén por un problema sobrevenido que impide continuar con el cultivo, que les ha planteado la empresa 'Aula Integral de Formación'.

El director general de Andalucía Emprende, Daniel Escacena, que ha inaugurado el encuentro, ha afirmado que "el emprendimiento joven necesita más que nunca desarrollarse en entornos que promuevan el valor del conocimiento y la innovación como motores de transformación".

En este sentido, ha destacado que "apostar por quienes están formándose y generando ideas disruptivas es apostar por el futuro de Andalucía" y que hacerlo con la colaboración de los centros educativos y de sus equipos directivos y docentes "refleja el compromiso colectivo de todos los agentes implicados en construir un ecosistema emprendedor sólido, competitivo y orientado a generar impacto real".

El Centro de Usos Múltiples de Baeza ha acogido esta competición, en la que los jóvenes participantes, procedentes de los IES Andrés de Vandelvira y Santísima Trinidad, han creado y presentado ante un jurado de expertos un total de 20 proyectos emprendedores.

PROYECTO GANADOR

El proyecto ganador, creado por seis estudiantes de Bachillerato y FP, ha sido denominado 'Cinquis'. Consiste en un centro de formación agraria para agricultores y estudiantes con cultivo de pistacho y almendra, suplementado los primeros años de Moringa y Cannabis medicinal, turismo rural con alojamiento, experiencias gastronómicas, actividades culturales y naturales, así como una huerta tradicional y de productos gourmet.

Para su elección, el jurado ha valorado, entre otros criterios, la creatividad, la capacidad para trabajar en equipo y para tomar decisiones. También ha tenido en cuenta la destreza para resolver conflictos, la planificación y la aplicación de habilidades transversales.

El delegado territorial Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación en Jaén, Francisco José Solano, acompañado del alcalde baezano, Pedro Javier Cabrera, ha entregado su reconocimiento a los ganadores, a quienes han felicitado por su talento y por su iniciativa.

"Este 'Hackathon' demuestra que el talento joven andaluz está preparado para afrontar desafíos reales con creatividad, conocimiento y compromiso. Los participantes han sabido generar ideas que no solo han aportado soluciones ante un reto complejo, sino que han abierto nuevas posibilidades para el futuro del territorio", ha dicho el delegado.

Durante la clausura, ha subrayado también que la Junta de Andalucía seguirá "impulsando iniciativas que conecten la formación con la innovación y el emprendimiento, porque es en esa intersección donde surgen respuestas valientes y sostenibles a los grandes retos sociales, económicos y medioambientales".

Este tour de emprendimiento, que comenzó el 21 de octubre en Mijas y que ha pasado este jueves por Albox y Baeza, visitará Huelva este viernes y Sevilla, el 27 de octubre. Le seguirán Jerez, Granada y Córdoba, los días, 28, 29 y 30 de octubre, respectivamente. Su objetivo de despertar el interés por emprender en, al menos, 800 jóvenes.

METODOLOGÍA

La finalidad de los 'Hackathon de Andalucía Emprende' es que los estudiantes desarrollen las destrezas y la mentalidad necesaria para transformar ideas creativas en acciones emprendedoras. Para ello, se aplica una metodología de trabajo innovadora, colaborativa e interdisciplinar que favorece el desarrollo de habilidades transversales y útiles para todo tipo de situaciones vitales y profesionales.

Entre ellas se encuentran la comunicación, la capacidad de adaptación, la organización, la planificación, la toma de decisiones, la creatividad, el liderazgo, el trabajo en equipo y la resolución de conflictos.

Esta iniciativa forma parte de la Estrategia Integral de Emprendimiento Educativo, diseñada por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, a través de Andalucía Emprende, en colaboración con la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, para promover el desarrollo de la capacidad emprendedora e innovadora en estudiantes y docentes de todos los niveles académicos, a través de metodologías de trabajo innovadoras y eminentemente prácticas.

El pasado curso 2024-2025, la Junta promovió el emprendimiento en 34.182 estudiantes de Primaria, Secundaria, Bachillerato y FP mediante la realización de 1.490 actuaciones, que se llevaron a cabo en 544 centros educativos andaluces.