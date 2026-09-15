Más de 107.000 alumnos estrenan curso en algunos de los 255 centros docentes de la provincia

El delegado del Gobierno andaluz en Granada, Antonio Granados, la delegada territorial de Educación, María José Martín, y la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, han visitado el IES Padre Suárez. - JUNTA DE ANDALUCÍA

GRANADA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 107.061 estudiantes comienzan este martes las clases en 255 centros docentes repartidos por toda la provincia, de los que 80.000 lo harán en la pública y alrededor de 15.800 en la concertada.

El delegado del Gobierno andaluz en Granada, Antonio Granados, la delegada territorial de Educación, María José Martín, y la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, han visitado el IES Padre Suárez con motivo del inicio de curso de Secundaria Obligatoria, Bachillerato, FP y Educación Permanente de Personas Adultas, además de las enseñanzas elementales y profesionales de Música y Danza.

El delegado ha subrayado el esfuerzo realizado para reforzar las plantillas docentes y mejorar la atención al alumnado de Educación Secundaria, Bachillerato y Educación Permanente, "garantizando una educación pública de calidad, accesible e inclusiva".

Por su parte, la delegada de Educación, María José Martín Gómez, ha destacado que el curso 2026/2027 comienza en Granada "con una educación pública que sigue creciendo y reforzando sus recursos para dar respuesta a las necesidades de todo el alumnado".

Martín Gómez ha puesto en valor el incremento de recursos docentes, con 6.064 profesores en Secundaria y 600 docentes de refuerzo, así como el crecimiento de la Formación Profesional, que alcanza ya los 28.838 estudiantes en Granada.

"Son cifras que reflejan una apuesta clara por mejorar la atención al alumnado, ampliar las oportunidades formativas y seguir avanzando hacia una educación de calidad, inclusiva y conectada con las necesidades de nuestra sociedad", ha señalado.

También la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha destacado la apuesta del sistema educativo andaluz por dar respuesta a las necesidades de cada estudiante.

IES PADRE SUÁREZ

El IES Padre Suárez es uno de los grandes referentes educativos y culturales de Granada y uno de los centros con mayor tradición de Andalucía. Fundado en 1845, fue durante casi un siglo el primer y único instituto de la provincia y mantuvo desde sus orígenes una estrecha vinculación con la Universidad de Granada.

Por sus aulas pasaron figuras como Federico García Lorca, Francisco Ayala, Ángel Ganivet, Elena Martín Vivaldi o Asunción Linares, y su actual edificio de la Gran Vía, cuya primera piedra se colocó en 1904 y que comenzó a ocuparse en 1918, constituye también un importante elemento del patrimonio arquitectónico de la ciudad.

El centro conserva además un valioso patrimonio científico, con un Museo de Ciencias que reúne más de 10.000 piezas. Para garantizar la conservación y modernización de este patrimonio, la Junta de Andalucía ha destinado en los últimos años 1,6 millones de euros, destinados a la modernización y mejora de las instalaciones del centro.

Entre las principales actuaciones destacan la implantación de aulas digitales, la mejora del confort térmico, diferentes actuaciones de mantenimiento y funcionamiento, y, especialmente, una inversión de casi 470.000 euros para nuevas obras y reparaciones.

FECHAS

Si hoy ha sido el alumnado de ESO, Bachillerato, Formación Profesional y Adultos los que han iniciado el curso, el próximo 21 será el turno para las enseñanzas de régimen especial de Idiomas y las artísticas superiores de Música, Danza, Diseño, Conservación y Restauración de Bienes Culturales y Arte Dramático, con 10.799 estudiantes.

El pasado 10 iniciaron las clases 76.119 alumnos y alumnas de segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial y el 3 lo hicieron los escolares de menos de 3 años. En su conjunto, en Granada son un total de 205.911 estudiantes de enseñanzas no universitarias los que comienzan este mes el curso 2026/27 en centros educativos públicos, concertados y privados.

Al igual que ocurre en las etapas de Infantil y Primaria, los institutos granadinos registran una pérdida de alumnado con respecto al curso anterior, debido al efecto de la bajada sostenida de la natalidad en los últimos años en la provincia, de tal forma que en el 2026/27 hay un descenso de más de 1.200 alumnos en el inicio de las clases entre la Secundaria Obligatoria (508) y el Bachillerato (767), aunque en estas enseñanzas lo habitual es que se incorpore alumnado en las próximas semanas.

DOCENTES E INFRAESTRUCTURAS

A pesar de contar con menos alumnos, el Gobierno andaluz reforzará de nuevo las plantillas docentes, sobre todo las de atención a la diversidad.

Así, este curso la plantilla pública de Secundaria en Granada alcanza los 6.064 profesores. La Formación Profesional se consolida como una de las grandes apuestas estratégicas de la Junta, alcanzando los 28.838 estudiantes tras sumar 798 nuevos alumnos este curso. El 71,5 por ciento cursa sus estudios en centros públicos (20.619).

La Consejería ha ofertado en la provincia de Granada más de 19.900 plazas de nuevo ingreso. Para este curso, se ha reforzado especialmente la oferta a distancia, que suma 28.745 plazas en Andalucía.

En la provincia se pueden estudiar 433 ciclos formativos y cursos de especialización en centros sostenidos con fondos públicos. Para atender el aumento de la oferta, la Consejería ha reforzado la plantilla docente pública andaluza de FP con 1.216 profesores adicionales.

Respecto a las infraestructuras educativas, un total de 66 centros educativos públicos de Granada son objeto de obras de mejora este curso 2026/27. Son 71 actuaciones finalizadas o con fecha prevista de terminación hasta final de año, con un presupuesto de más de 10 millones de euros.

De estas intervenciones se benefician alrededor de 25.100 alumnos y alumnas, que verán ampliadas o mejoradas sus instalaciones.

Así, en Granada se han terminado las ampliaciones de las E.I. La Alcazaba de Guadix y Los Almendros de Motril, y está en ejecución la construcción de un gimnasio en el CEIP San Juan de Dios de la capital. Además, se han finalizado o está previsto terminar un total de 68 obras de reforma de centros en la provincia.