Más de 120 docentes acuden en Huelva a la VI Feria de Fomento de Plurilingüismo

Publicado 19/03/2019 17:51:19 CET

HUELVA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La delegada territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta en Huelva, Estela Villalba, y el alcalde de Valverde del Camino, Manolo Cayuela, han inaugurado esta tarde, en el Teatro Municipal, la VI Feria de Fomento del Plurilingüismo, una iniciativa dirigida a difundir y compartir experiencias y materiales elaborados por los centros bilingües de la provincia.

Tras la inauguración institucional, en la que ha participado el Conservatorio de Música Antonio Garrido Gamonoso interpretando el conocido como Himno de la Alegría, los participantes han asistido a la conferencia 'La diversidad en el aula Aicle, posibles estrategias y recursos a nuestro alcance', a cargo de Isabel Pérez, docente experta en la materia.

A continuación, ha tenido lugar la apertura de los expositores con buenas prácticas de temáticas variadas y una galería de carteles de los distintos proyectos Erasmus +.

Entre los participantes se han encontrado la Diputación Provincial y la Mancomunidad Condado de Huelva, con sus Consorcios Erasmus+ de movilidades para formación profesional, responsables del programa José Saramago de enseñanza del portugués y del proyecto Aula Confucio de enseñanza de la lengua y cultura chinas, así como numerosas experiencias procedentes de los colegios 'Manuel Pérez', de Bollullos del Condado; 'Aderán 1', de Cabezas Rubias; 'Lora Tamayo', de Bonares y las escuelas oficiales de idiomas de Huelva y Ayamonte y los institutos 'La Marisma de Huelva' y 'El Valle de Hinojos'.

Paralelamente, se han organizado una serie de comunicaciones a cargo de profesorado de distintos centros de la provincia, denominados 'Heritage and Science', 'Encuentros de lenguas extranjeras', 'El enfoque AICLE en una clase ciencia', 'La evaluación', 'Colaboración con el auxiliar en el aula', 'Sentando las bases para una coordinación bilingüe intercentros y Gamificación: retos saludables'.

La provincia de Huelva cuenta en la actualidad con 105 centros educativos desarrollando enseñanza bilingüe en inglés y francés, mientras que el programa José Saramago de enseñanza del portugués como segunda lengua extranjera está implantado en siete institutos y escuelas de idiomas.

Por último, Huelva cuenta con tres centros participantes del programa AulaConfucio, de enseñanza de la lengua y cultura chinas.

El programa de la Unión Europea denominado Erasmus + se puso en marcha en enero de 2014 con el objetivo de crear, entre otros, programas de movilidad y de asociaciones estratégicas que englobaran todos los subprogramas existentes hasta entonces: Erasmus, Leonardo Da Vinci, Comenius, Youth in Action, Grundvitg, etc. Enmarcado en el programa Erasmus Plus de Educación, Formación, Juventud y Deporte, cuenta con una dotación presupuestaria de 16.000 millones de euros durante el periodo 2014-2020 en toda Europa y se centra en el aprendizaje formal e informal, con el objetivo de mejorar las competencias educativas.

Actualmente, la provincia de Huelva tiene vigente un total de 21 proyectos Erasmus+, repartidos entre los niveles educativos de Primaria, Secundaria y Formación Profesional.