Más de 12.300 alumnos estudian este curso enseñanzas de Régimen Especial en Sevilla

La delegada territorial de Educación en Sevilla, Gloria Guillén, en la inauguración del curso en la Escuela Superior de Arte Dramático - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delegada territorial de Educación en Sevilla, Gloria Guillén, ha inaugurado en la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD) de Sevilla el curso académico 2026/27 de las enseñanzas artísticas y de Idiomas, un ámbito formativo que ofrece al alumnado la posibilidad de desarrollar su vocación artística y adquirir una preparación especializada orientada a su futuro profesional.

Según ha informado la Junta de Andalucía en un comunicado, en la provincia, 11.618 estudiantes cursan este curso enseñanzas de régimen especial, entre las que se incluyen las enseñanzas elementales y profesionales de Música y Danza, de Idiomas, Deportivas y las de Artes Plásticas y Diseño. A esta cifra se suman 740 estudiantes de Enseñanzas Artísticas Superiores, por lo que el conjunto alcanza 12.358 alumnos y alumnas en Sevilla.

Por enseñanzas, la provincia cuenta con 5.545 estudiantes de Música, 528 de Danza y 634 de Artes Plásticas y Diseño, además del alumnado matriculado en las enseñanzas de Idiomas y Deportivas.

Durante su visita, Guillén ha destacado el valor de las enseñanzas artísticas como una formación especializada que combina creatividad, disciplina, talento y preparación para el futuro profesional, así como la importancia de ofrecer al alumnado de Sevilla oportunidades formativas vinculadas a las distintas disciplinas artísticas.

Asimismo, la delegada ha señalado que las enseñanzas artísticas constituyen una vía de especialización que permite al alumnado desarrollar sus capacidades y orientar su formación hacia ámbitos profesionales relacionados con la música, la danza, el arte dramático y el diseño.

En este sentido, ha resaltado la apertura del curso en la ESAD de Sevilla pone de relieve la importancia de estas enseñanzas dentro de la oferta educativa de la provincia y el papel de sus centros en la formación de futuros profesionales de las distintas disciplinas artísticas.

La Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla cuenta este curso con 259 alumnos y alumnas, distribuidos en 30 grupos. La oferta comprende especialidades de Dramaturgia, Escenografía, Interpretación Gestual e Interpretación Textual.